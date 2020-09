Javier Parraguez patea al córner acusaciones contra Leo Valencia: "Lo de cada uno es un tema personal"

Colo Colo se enfrenta este domingo a Universidad de Chile a las 14:00 en el Estadio Nacional en lo que será una versión extraña del superclásico: sin público y con muchas medidas sanitarias para evitar cualquier posibilidad de contagio de covid 19.

El cuadro albo ha preparado este importante partido con varias situaciones externas que afectan al grupo, una de ellas es la denuncia por violencia intrafamiliar que recae sobre Leonardo Valencia.

Al respecto, su compañero Javier Parraguez se refirió a este delicado tema en conversación con el programa Jugados que se transmite por Youtube.

“Lo que pasa con Leo (Valencia) por fuera no se habla mucho adentro. Nosotros nos preocupamos de que esté bien futbolísticamente y lo de cada uno es un tema personal. Lástima que se divulgue más de lo normal, pero nosotros no nos metemos mucho en el tema de las cosas personales de cada jugador", aseguró el Búfalo.

Consultado respecto a si el volante está para jugar frente a Universidad de Chile, el goleador asegura que sí.

“Yo en los entrenamientos lo veo normal, entrenando al cien, tirándose al suelo, rematando, como cualquier compañero que quisiera estar. Tú sabes que en esta semana todos quieren estar, nadie se resta. Todos están al cien por ciento para poder estar", expresó.

Para el final, Parraguez reitera que él no se mete en la vida privada de sus compañeros. “Cada uno sabe lo que hace en su vida personal, y cada uno tiene que estar consciente de que es figura pública. Yo no me ando metiendo en la vida de mis compañeros. Es lamentable lo que le está pasando, porque quizás lo lo puede sacar un poco del foco. Pero yo lo veo súper bien, metido en cada entrenamiento”, cerró.