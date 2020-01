Javier Parraguez: “Sé que aún no demuestro nada en Colo Colo como para tener una nominación a la selección”

El cuestionado delantero de Colo Colo, Javier Parraguez, está viviendo un gran inicio de temporada, pues fue titular en los dos encuentros de Copa Chile, se las arregló para marcar en la final ante Universidad de Chile, levantó el título de campeón y, además, se coronó como goleador de Copa Chile.

Por lo mismo, en conversación con La Tercera el artillero Albo conversó sobre su segundo año en Macul, en donde espera sumar más minutos, retribuir el cariño de la hinchada con más goles y ¿por qué no? soñar con una nominación a la selección chilena.

“Siempre está ahí. La Selección, a cualquier jugador que le preguntes, se va a entusiasmar con ella. Pero no me vuelvo loco, porque sé que aún no demuestro nada en Colo Colo como para tener una nominación. Pero también sé que si empiezo a demostrar, a hacer goles, a marcar la diferencia como delantero, obviamente puede llegar y sería muy lindo”, señaló el Búfalo.

Al ser consultado sobre lo que significó iniciar la temporada con un título y las presiones que sintió por dejar a Esteban Paredes y Nicolás Blandi en la banca de suplentes, expresó que “este título para mí lo es todo, en lo personal y en lo grupal. Es un comienzo espectacular poder empezar el año levantando una copa. Es algo maravilloso anímicamente para mí y el grupo”.

“Lo de dejar a Paredes y Blandi en la banca no es tan así; este es un año largo. Pero siempre va a haber una presión extra estar en Colo Colo, no solo por los compañeros que uno tenga, si no que por lo que es este club. Siempre se le pide ganar, estar en la parte alta de la tabla. A los delanteros siempre se les piden goles y si uno no está a la altura, la competencia siempre va a ponerte esa presión. Y en todo caso, no solo te la pueden poner los otros jugadores. Además, hay que tener en consideración que la Copa Chile la jugamos los que tuvimos poca continuidad el año pasado. Pero si me preguntas si aproveché la oportunidad, creo que sí”, agregó.

Luego, se refirió a que si se siente con confianza para ser el delantero titular de los Albos, pensando que este año tendrán que disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Torneo Nacional, la Copa Chile y la Supercopa.

“Siempre me he tenido confianza para ser centrodelantero. Esa confianza se la tiene que dar uno. Si no, nadie te la va a dar por ti. Obviamente es lindo ilusionarse con ser parte de un Colo Colo que este año tiene tres campeonatos y que tiene para pelear los tres. Se puede hacer algo muy lindo, se pueden hacer cosas muy importantes”, mencionó.

Complementó que “no sé si estoy en mi mejor momento. Pareciera que sí por el gol que le hice a la U, en una final, en un Superclásico, el del título, pero creo que no, creo que puedo dar mucho más por Colo Colo. La gente también lo pide, te exige y hay que estar a la altura y dar más. La exigencia de estar acá te va a llevar siempre a dar más, a levantar copas, a querer ganar todos los partidos, a estar pendiente en puntitas de pie. Hay que intentar estar a la altura siempre”.

Finalmente, habló sobre cuánto ha pesado las críticas que ha recibido por su rendimiento. “Mis críticos siempre van a estar. Siempre va a existir el que piensa distinto a ti. De las críticas uno tiene que sacar lo más positivo de cada una y mi autocrítica también tiene que existir. Y en ese sentido tiene que ser mucho más grande y fuerte que cualquier crítica que me puedan hacer”.

Parraguez asoma como titular para el partido de este martes entre Colo Colo y Palestino, encuentro que se disputará en el Estadio Monumental, a partir de las 20:30 horas, por la primera fecha del Torneo Nacional.