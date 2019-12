Jaime Valdés dispara duro contra Blanco y Negro y critica el fichaje de Miguel Pinto escudándose en un hincha

No es un misterio: Jaime Valdés no entra en los planes de Mario Salas para el 2020 y el Pájaro no sigue en Colo Colo. El volante debe buscar nuevos rumbos y en su particular estilo se ha desahogado en los últimos días contra la directiva del Cacique.

No saben lo que hacen!! — Jaime Valdes Z. (@PajaritoValdes) December 17, 2019

Este martes a mediodía Colo Colo anunció oficialmente los fichajes de César Fuentes y el ex arquero de Universidad de Chile, Miguel Pinto. Valdés volvió a despotricar con una indirecta.

“¡No saben lo que hacen!”, fue la enigmática publicación de Jaime Valdés en Twitter durante la tarde de la presente jornada.

Puede referirse a cualquier cosa, dirán algunos. Pero si quedaban dudas, poco después el Pájaro citó una dura crítica al fichaje de Pinto a través del Story de Instagram

“Cómo traes a un portero de 36 años como Pinto y no haces el esfuerzo por tu gente para tener un año más al Pajarito Valdés, Blanco y Negro por la rechucha”, fue el claro mensaje de un hincha del que hizo eco el mediocampista. Más claro echarle agua.