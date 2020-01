Ivo Basay y la derrota de Palestino: "Lo de Bolados marca diferencias, está espectacular y cuesta controlarlo"

Palestino no pudo en el debut contra Colo Colo y perdió 3-0 por la primera fecha del Torneo Nacional en cancha del Cacique. El DT Ivo Basay analizó la derrota y elogió el momento de Marcos Bolados en el rival.

“Hay momentos de los partidos que marcan diferencias y sobre todo hoy lo de Bolados, es muy diferente a todo. Es la gran diferencia. Está pasando por un momento espectacular, es muy difícil controlarlo”, dijo el Hueso al CDF.

Respecto al desarrollo del partido consideró que “el resultado pude ser exagerado, pero debemos mejorar, también generamos, hay que darle tiempo al poder convertir situaciones. Seguimos igual de intensos y agresivos, eso no claudicará, pero ante equipos grandes hay que hacer diferencias en el otro arco”.

Agregó que “hubo un par de pelotas y del otro lado hay un gol de rebote, Bolados y Véjar, pero vamos por el camino correcto. Tenemos bajas, hay varias cosas, pero lo que más me preocupaba era no cambiar el ritmo y seguimos con la misma dinámica”.

Sentencia que “hay que corregir cosas en la parte ofensiva. Tendremos alternativas para llegar a lo que estamos acostumbrados. Hay jugadores nuevos, les hace falta adaptarse al sistema, saber que somos un equipo que jugamos a la pelota, que no peloteamos, que llegamos por los costados con el pie y eso lleva un par de semana. No me voy disconforme”.