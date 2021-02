Horacio Simaldone a los jugadores de Colo Colo: "Piensen que el de hoy puede ser el último gol de sus vidas"

Horacio Simaldone dejó huella en Colo Colo durante tres temporadas. Era de esos punteros a la antigua, que hacían del carril su campo de batalla y que lució en los últimos años de Carlos Caszely. Inolvidable para algunos.

El ex delantero argentino asume su condición y no duda al momento de entregar un mensaje para el Cacique, a horas de que defina su permanencia en Primera División ante Universidad de Concepción, duelo programado para las 18:00 horas de hoy en Talca.

"Tienen que saber la realidad y jugar el último partido de sus carreras prácticamente, porque están jugando con la historia de Colo Colo. Si estuviera en la cancha les diría a mis compañeros, a los jugadores, que entreguen todo, que no se guarden nada y que nos vayamos con la frente en alto, nos toque perder, empatar o ganar. Eso es lo primordial".

- ¿Qué debe pensar un delantero ante un partido como el de esta tarde?

"Que piensen que la oportunidad que tengan, es el último gol de su vida, para que puedan salvar a colo Colo del descenso. Es el único equipo que no ha descendido en Chile y hay que pensar que el que haga el gol va a quedar en la historia del fútbol chileno y en la historia de Colo Colo. Porque el descenso sería muy nefasto para la historia de Colo Colo".

- ¿Cómo siente al ver a Colo Colo en esta situación?

"Lamentablemente el problema de Colo Colo no es de ahora, viene de arrastre. Cuando se hacen mal las cosas, no es de un año o de un año y medio. Colo Colo viene haciendo mal las cosas hace tres o cuatro años. Y bueno, cuando se hacen mal las cosas se paga, tarde o temprano. De salvarse del descenso, esto sería un reinicio de todo lo que tiene que acomodar Colo Colo para que no vuelva a repetir esta situación".

- ¿Esperaba ver así al Cacique?

"Nunca me imaginé que Colo Colo pudiera descender, pero viendo la realidad de los últimos años, era obvio que esto tendría un desenlace que a nadie le gustaría. Pero es la realidad, hay que afrontarla y jugarse la vida".

Horacio Silmaldone anotó 29 goles en tres temporadas con Colo Colo y ganó un Campeonato Nacional y una Copa Chile. Foto: Archivo

- Universidad de Concepción viene jugando mejor...

"La U de Conce es favorita, totalmente. Primero, porque la historia hace tres o cuatro años lo viene diciendo. A Colo Colo le ha costado mucho contra la U de Conce, en los últimos cuatro o cino partidos ha ganado la U de Concepción y lo mejor de Colo Colo es un empate. Colo Colo tiene que revertir eso, jugar y dejar el alma en la cancha".

- ¿Puede jugar de chico a grande Colo Colo?

"Yo no lo veo tan así. Hay que demostrar quién es Colo Colo, en la cancha el nombre de Colo Colo y por qué los jugadores que van a entrar están vistiendo la camiseta de Colo Colo".

Con la producción de Paulo Flores