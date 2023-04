Colo Colo empató 0-0 con Unión La Calera por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2023, y sus históricos quedan muy preocupados de cara a lo que será el choque ante Boca Juniors por la Copa Libertadores. Los albos enfrentan al cuadro Xeneize este miércoles 3 de mayo, y Eddio Inostroza, Gualberto Jara y Vladimiro Mimica le confiesan a RedGol que no quedan nada conformes con lo que vieron. Y dos de tres dejan una dura crítica contra Ramiro González.

De entrada, el histórico Yeyo, exvolante albo entre 1979 y 1983, lamenta que el Cacique "ya no me desilusiona. A veces podría ser más grato verlo, pero hoy no lo fue. Colo Colo no ha tenido un nivel altísimo como para decir 'tuvimos un mal partido hoy', sino que hay que estar preparado para esto, hay que quererlo mucho (a Colo Colo)".

"Es una aberración esa cosa de tener una línea de tres centrales, es un riesgo grande si no tienes a un hombre con mayor vitalidad, mayor fútbol, mejor giro, o sea, es lentísimo Ramiro González. Colo Colo la puede pasar muy mal con Boca, y la solución la puede dar Pavez. Se va a requerir que él esté más cerca de González, sino no sé que pueda pasar", añade.

Tras eso, dispara que "Ramiro González es un peligro, así de simple. Es cosa de hacer un seguimiento así visual de él y vas a ver que tiene muchas carencias como para estar al nivel de Colo Colo, puede jugar bien en otro equipo y toda la cosa, pero con nivel de Colo Colo no es".

Por eso, se preocupa antes de Boca. "Sí, es riesgoso porque sabemos el potencial. Está la historia, que no va a jugar pero también está presente", detalla.

Finalmente, sobre el apoyo del publico destaca que "mira, si levantan los ánimos y todo puede mejorar, pero vamos a ver que respuesta dan desde el planteamiento, la lesión de los jugadores, sistemas y sobre todo los factores individuales que tienen que mejorar muchísimo".

Gualberto Jara también contesta el llamado de la Redgoleta y de entrada confiesa que "la verdad es que quedo un poco preocupado, mostraron muy poco y de Colo Colo siempre esperamos un poco más".

"Sobre todo me preocupa el tema ofensivo, muy poco juego elaborado, mucho pelotazo buscando a los centrodelanteros para que puedan bajar, peinar una jugada y a partir de ahí elaborar el ataque, muy predecible todo. A mí me pareció que hasta el final La Calera provocó mucho más peligro y prácticamente convirtió al aquero en figura del partido según mi parecer".

Con respecto al choque por Libertadores, aclara que "esa es otra competencia, pero realmente preocupa. Si a nivel local estamos teniendo este rendimiento con poca claridad y pocas situaciones de gol, ante equipos de mayor jerarquía de nivel internacional es peligroso".

"Vamos a enfrentar a Boca, que si bien tampoco está teniendo un rendimiento regular en el campeonato, pero son equipos que a nivel internacional siempre se imponen y muestran", complementó.

Sobre si Ramiro González está o no al nivel del Eterno Campeón, el ex DT albo apunta que "sí, bueno, eso es lo que se dice. Si bien están probando la línea de tres, o de cinco prácticamente para buscar un poco más de seguridad y darle más confianza al equipo, pero también eso nos quita la posibilidad de generar más jugadas de ataque".

"Indudablemente que estos carrileros no son de tinte ofensivo, sino que son más bien defensivos, especialmente Gutiérrez. Por lo tanto eso quita una posibilidad de elaborar juego en ataque, y en defensa tampoco muestran esa solidez que se esperaba", concluye.

Finalmente aparece el histórico relator Vladimiro Mimica, quien narró la épica final de la Copa Libertadores 1991. El locutor de radio y presentador de televisión apunta que "me preocupa Colo Colo incuestionablemente porque además perdió a su mejor jugador o a uno de sus jugadores más importantes, a Bolados, que tiene una lesión a la rodilla difícil de recuperar, y todo esto pensando en el partido del próximo miércoles por la Copa Libertadores".

"Y aquí no se jugó con freno de mano. Es un Colo Colo muy disminuido, y yo creo que al final terminaron jugando lo que podían jugar. Colo Colo ha sido también acompañado incuestionablemente por el infortunio, con la cantidad de lesiones que ha tenido, y bueno se recuperará a Leonardo Gil para el próximo partido", agrega.

Complementa que "muy bajo Carlos Palacios hoy, De Paul fue el jugador más importante y trascendente, Falcón se ratifica como el mejor hombre de la última línea, pero de la mitad de la cancha para arriba nada, y creación cero".

Con respecto a la crítica contra Ramiro González, Mimica no le pega solo a él. "Yo pienso honestamente que la última línea en estos momentos es lo mejor que exhibe Colo Colo, vuelve a mantener el arco en cero. Yo no le apuntaría todos los dardos a Ramiro González, no".

"Además, yo creo que es el jugador que más continuidad ha tenido en la última línea colocolina, ya sea con tres o con cuatro en el fondo. Desde que llegó fue titular", apunta.

Para cerrar, se prepara para un miércoles preocupante. "Claro que es preocupante. Colo Colo llega muy disminuido. Muchos dicen que Boca está en iguales condiciones, pero una cosa es estar mal, en la medianía de la tabla y tener dificultades en el fútbol argentino, y otra cosa es jugar mal y estar en la medianía de la tabla perdiendo puntos valiosos en este irregular fútbol chileno".

"Irregular y de escasa calidad en lo colectivo y en lo individual, es un campeonato que esperamos que a medida que avance pueda ir mejorando porque lo cierto es que como expresión de espectáculo el torneo en general y Colo Colo en particular han brindado muy pero muy poco", concluye.