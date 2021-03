Históricos de Colo Colo aprueban el debut de los albos ante Unión La Calera y aseguran que "no hay fantasmas del torneo anterior"

Colo Colo debutó con un empate sin goles en el Estadio Monumental ante Unión La Calera en un partido que tuvo la presencia de los refuerzos Leonardo Gil, Martín Rodríguez y Juan Carlos Gaete, además de la presencia de jugadores de la cantera alba.

Luego del encuentro, Gustavo Quinteros, entrenador albo, aseguró que “con el equipo estoy muy conforme. Si bien no se ganó, estoy conforme porque formamos un equipo pese a que se fueron un montón de jugadores, hay jóvenes, debutó un chico de 18 años, juega Rojas por derecha que también tiene 18 años. Tenemos un equipo joven que en el futuro será mucho mejor, debemos darle rodaje".

Redgol se comunicó con varios históricos del Cacique que analizaron el debut y pese a que el equipo no ganó, genera tendencia el hecho de que van a mejorar y aplauden el ingreso de jugadores jóvenes formados en el club.

Gabriel Mendoza

"No me convenció tanto y lo positivo que hay que rescatar es que debutó un central joven (Daniel Gutiérrez) que viene de Arica y que se ve un poco lo que es el semillero. En general no me gustó el funcionamiento porque de local hay que ganar, sacar ventajas", aseguró el Coca.

El campeón de la Libertadores con Colo Colo reconoce que "esperaba más de Juan Carlos Gaete. Espero que funcione como todos esperamos, que sea explosivo, que tome el balón y cambie de velocidad como nos tenía acostumbrados en Cobresal. Martín Rodríguez mostró un poco, pero debe mejorar, tener la solidez de un jugador que viene de afuera".

Eddio Inostroza

"No hay fantasmas del torneo anterior, si bien es cierto no mostraron su mejor nivel, Colo Colo debe seguir jugando y el campeonato mismo lo va a poner a punto. Tiene para avanzar y mucho", cuenta el ex jugador y también ayudante de Mirko Jozic.

El Yeyo puso atención en jugador. "El Chico Rojas debe liberarse más, tiene muchas condiciones, es joven, tiene buen físico, juega bien con el balón. Debe seguir jugando y será buenísimo". aseguró.

Jaime Vera

"Lo vi con más dinámica que la temporada pasada. Con la UC hicieron un buen primer tiempo y luego decayeron el segundo tiempo. Creo que le falta un poco de peso, un volante de creación y un centrodelantero potente", cree el Pillo.

En el uno a uno, el ex DT de Deportes Iquique destacó a "Brayan Cortés porque da seguridad. Rojas es muy bueno, el debut de Gutiérrez y me gusta la dupla defensiva en el medio con Fuentes y Gil. Martín Rodríguez debe ser titular".

Raúl Ormeño

"Me gustó. Lógicamente estaremos más tranquilos que el año pasado, es un equipo en formación, es un equipo joven con características", aseguró el Bocón.

El ex capitán de Colo Colo también entrega una receta para mejorar. "No es una novedad pero quizás nos falta alguien en defensa y un centrodelantero", cerró.