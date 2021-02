Gabriel Mendoza: "Lo importante es que Colo Colo mantuvo la categoría, porque equipo grande no desciende"

Gabriel Mendoza respira tranquilo tras la salvación de Colo Colo, que derrotó a Universidad de Concepción por 1-0 para firmar su permanencia en Primera División. El Cacique lo pasó muy mal y estuvo a 90 minutos de descender, una posibilidad que apareció catastrófica para la historia alba.

“Mi día fue un desastre ayer hasta el término del partido que se quitaron todos los nervios. Desperté a la 5 de la mañana, no dormí nada. Mucha angustia, fue pesadilla terrible. Estoy en candidatura a alcalde en mi pueblo, pero estaba más nervioso por el partido Colo Colo que por la candidatura a trabajar”, dijo Mendoza a RedGol con la producción de Paulo Flores.

El ex jugador del Cacique agregó que “lo importante de todo lo que pasó, de todo lo que vivimos todo este tiempo es que mantuvimos la categoría porque equipo grande no desciende”.

Respecto al duelo sostuvo que “los que alguna vez jugamos algo sabemos que este partido no era de táctica ni jugar lindo, era por el alma, el honor y la historia del equipo más grande y popular de Chile, porque este equipo nunca estuvo ni volverá a estar en la situación que estuvimos ayer. Daba lo mismo, había que ganar sí o sí”.

Además valoró la personalidad de Jeyson Rojas y del heroico Pablo Solari, el primero canterano del Cacique y el segundo encontrado en argentina, ambos sangre joven para un Colo Colo que necesita renovación.

“Lo importante es sacar lecciones y son extremadamente buenas. Hay cabros jóvenes de la cantera que tienen una gran proyección y ayer lo demostraron. Rojas, que mide más de un 1,80 y es un Chano Garrido nuevo. Solari Nunca se imaginó que iba a quedar en la historia, lo felicito. Él dijo que su referente era Alexis Sánchez, pero su referente en Colo Colo tiene que ser Barticciotto, que llegó de la misma forma y es el gran ídolo”, argumentó.

Añade: “hay que dar vuelta la página, esto no es para celebrar sino para analizar. Para volver a nuestras raíces y poner los pies en la tierra. Hay que refundar a Colo Colo para que vuelva a ser el equipo más grande, con cambios profundos”.

Por último fue tajante: “con el dolor en el alma los mismos dirigentes tienen que darse cuenta que deben dar un paso al costado, los jugadores que ya no pueden tienen que salir y seguirán siendo reconocidos y queridos. Ya cumplieron su etapa, los jugadores tenemos fecha de vencimiento y hay que darse cuenta cuando ya no se está al nivel. Yo creo que Esteban (Paredes) le haría bien al camarín, pero no jugaría mucho. Matías (Fernández) ídolo, (Jorge) Valdivia, ídolo, pero hay que estar conscientes que la etapa ya pasó. Estamos agradecidos y haremos todos los homenajes cuando la gente vuelva al estadio”.