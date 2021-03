Gustavo Quinteros le mete guadañazo a la dirigencia salvo a Morón por los refuerzos y sentencia sobre una renuncia: “Imposible”

Gustavo Quinteros terminó tostadísimo tras el empate de Colo Colo ante Unión La Calera, pero algo más allá del resultado: perdió por lesión a Felipe Campos y tuvo que arriesgar a Matías Zaldivia, que aún no está listo. Le faltó sólo decir “les dije” luego de insistir por un defensor central como refuerzo.

Por lo mismo, se le vio caliente en TNT Sports al cerrar el compromiso. “Lo ideal es tener al equipo completo antes de la pretemporada si se quiere pelear el campeonato, como hicieron los demás equipos. Ya jugamos Supercopa, empezó el Campeonato Nacional y no se concreta. Los dirigentes deben moverse más rápido, podemos perder puntos y eso es complicado después”, disparó.

Eso sí, descartó renunciar. “¿Cómo me voy a mover si vine en el momento más difícil para salvarlo del descenso y para ahora pelear el campeonato? Imposible, no me fui en el momento más difícil y no lo voy a hacer ahora”, lanzó.

Ya tras tomar algo de agua y respirar en el camarín, salio, más calmado a conferencia de prensa. “Con el equipo estoy muy conforme. Si bien no se ganó, estoy conforme porque formamos un equipo pese a que se fueron un montón de jugadores, hay jóvenes, debutó un chico de 18 años, juega Rojas por derecha que también tiene 18 años. Tenemos un equipo joven que en el futuro será mucho mejor, debemos darle rodaje. Con un par de jugadores más tendremos un plantel para pelear el Campeonato. Ese es el objetivo. Se jugó contra el campeón (UC en la Supercopa) e íbamos ganando el partido, pero después por esas fallas que uno trata de prever, por juego aéreo, nos llegaron tres goles por esa vía. Por eso buscamos un defensor que tenga esa fortaleza. Que aporte al equipo mucho juego aéreo. Cuando estemos todos, el equipo va a jugar mejor. Y ojalá que sea pronto”, reflexionó.

Gustavo Quinteros se calentó, nuevamente, por el retraso en los dos últimos refuerzos. Eso sí, agradeció a Daniel Morón por sus gestiones. | Foto: Agencia Uno

Pero, ¿se queda conforme con un central solamente? No. “Falta el defensor y el delantero, sí. Hace un tiempo vengo hablando de lo mismo. Pero bueno, espero que lleguen lo antes posible”, destacó.

Eso sí, aplaudió al nuevo gerente deportivo, como queriendo decir que cuando negociaban otras personas la cosa no andaba tan bien. “Tenemos relación directa con Daniel Morón y él está haciendo todas las gestiones de la mejor manera. Desde que llegó él se avanzó un montón con el defensor. Creo que está casi todo arreglado y esperamos tener novedades el lunes. Después seguir hablando para incorporar un atacante más y así estaríamos bien para empezar la temporada un poco tarde, pero para completar el plantel”, recalcó.

Finalmente, Quinteros expresó que “la idea es traer un centrodelantero también. Lo que pasa es que se complica al usar el cupo de extranjero en la defensa. En algún momento se pudo hablar con los dirigentes para que llegara un defensor nacional y no se llegó a un acuerdo con los que se negociaban. Debemos usar el cupo ahí. Pero tenemos que recuperar a Blandi, físicamente no está a disposición, tiene muchos problemas musculares. Hay que pelear arriba, ese es nuestro objetivo, en este toreo formar un equipo competitivo para pelear arriba y clasificara a Copa Libertadores”.

