Harold Mayne-Nicholls: "Es obvio que Colo Colo no fue campeón por el covid-19, no hubo autodisciplina"

Los dos años que pasó Harold Mayne-Nicholls por Colo Colo dejaron mal sabor en el paladar del hincha del cuadro popular. Los resultados deportivos fueron de mal en peor y la confianza en el dirigente fue de más a menos. Aunque él mismo asegura que había mucho de mito.

"Cuando se publicó esa noticia de que me cerraron la puerta en un asado, estaba en una reunión con la ministra Cecilia Pérez. Llegué al Monumental, estacioné, me fui a comer el asado y Aníbal (Mosa) me muestra la noticia de que el plantel vetó la presencia de Harold Mayne-Nichols ¡y estábamos comiendo juntos!", recuerda.

Pero no elude el balance. "En la tarde deportiva hicimos un primer año mediocre. A pesar de que salimos segundos, nunca hicimos un gran año. En 2019 terminó muy mal el campeonato, por las declaraciones y el estallido", reconoce el hombre que hoy es accionista mayoritario de Trasandino.

- Cuando se suspende el campeonato, ¿quería seguir jugando Colo Colo?

"Nosotros queríamos jugar, el directorio. No sé el resto, pero el directorio sí. Yo hablé con los referentes del plantel y les dije que si no jugábamos, esto no aguantaba. Algunos querían jugar, otros no querían. Pero no se jugó y eso no ayudó al año siguiente, lamentablemente. Y el año siguiente, que no partimos tan mal, terminamos muy mal. Por miles de factores, muy mal".

- ¿Qué responsabilidad tiene haber enviado al equipo al seguro de cesantía?

"No ayudó, pero no sé si fue clave. Eso terminó en julio y nunca más jugamos bien al fútbol. En el partido con Wilstermann nos fue horrible. En casa, al menos podías clasificar a la Sudamericana. El paro de la cesantía dañó una serie de cosas, pero tú esperabas que un día volviéramos a jugar un buen partido de fútbol. Recuerdo uno bueno. En el resto, ganamos o empatamos rasguñando, y perdimos bien. Está bien la parte física, pero no puede afectarte tres meses. Sacrificamos cuatro semanas para una puesta a punto por las próximas diez semanas. Pero eso no pasó, porque nunca volvimos a jugar bien".

- ¿Cómo recuerda el episodio de la suspensión del partido ante Antofagasta?

"Chuta, aquí va a parecer que me estoy lavando las manos, pero justo estaba en España. Y Aníbal (Mosa) no estaba disponible, Marcelo (Espina) estaba tomando las decisiones. Desde España le dije que el equipo tenía que presentarse igual, pero esta se me escapa".

"No estaba en Chile, lo que no significa que no hubiéramos hecho lo mismo, pero se me escapa porque no fui con el equipo a Brasil. Estaba en España, visitando estadios y también de vacaciones. Me invitaron a un seminario, fui a Sevilla, estuve con Manuel Pellegrioni y después me encuentro con el incendio a las 2 de la mañana".

"Le dije a Espina que los jugadores tienen que estar. Después veremos si se puede jugar o no. 'Es que la Seremi no nos deja', contestó. Si no están los jugadores, será imposible. Después viene el lío del bus, que entran, que no entran".

- Al margen de las responsabilidades, parece una reacción bien amateur

"El covid-19 lleva dos años instalado y Xavi Hernández dice lo mismo en Barcelona. No estamos preparados para enfrentar situaciones de este tipo. A Xavi le tocaron doce o trece jugadores y por él no hubiera jugado, le ganaron con las uñas a un equipo de Tercera en la Copa del Rey. No estábamos preparados y la verdad es que no fueron las mejores reacciones, es indudable. Y se cometieron muchísimos errores".

"¿Pero cómo arreglamos el tema? Con esta nueva reglamentación, que salió peor todavía. No por Colo Colo. Pero tú vez que los ingleses están ahogados y suspenden en partido. No vamos a sacrificar la liga por un tema sanitario".

- Es que quedó la impresión de que Colo Colo hizo la maldad.

"Por el amateurismo al que tú te refieres"

- ¿Hubo falta de autocuidado en Colo Colo?

"Hay dos variables que no puedes manejar: enfermarte y cómo te enfermas. Si se detecta que hay gente enferma, se definen los contactos estrechos y se aísla gente para no enfermar a otro sin que se sepa. En ese caso, no hay razón deportiva para continuar, porque estás danto una ventaja que es evidente. La suspensión tiene que ser automática. Después vemos el calendario. Qué importa un día más o un día menos. Mira lo que está pasando con Melipilla y nadie habla de las vacaciones de los jugadores".

"En todo caso, yo no sé que estoy enfermo de covid, pero tengo ciertas normas que cumplir. Si las incumplo, y por eso paso a ser contacto estrecho, entonces no. Porque hay un acto de poca disciplina. Faltaste a tu compromiso y tiene que haber una mínima autodisciplina. No creo que en la liga inglesa los jugadores se enfermen a propósito".

"En el fútbol debe haber un 100 por ciento de vacunación. Si no, no juegas. Si tu religión lo prohíbe, la mía prohíbe hacerte el cheque. Después eché de menos la autodisciplina, porque esa foto de Colo Colo celebrando contra la Católica, no puede ser. Están los médicos, el coordinador del primer equipo. Hay 50 o 60 personas. Si no actúa la Seremi, queda para la risa. No hubo autodisciplina".

- ¿Y usted cree que Colo Colo no fue campeón por eso?

"Obvio, obvio. Es obvio que no fue campeón porque no pudo controlar la euforia del triunfo contra la Católica. Llevaban cinco puntos de ventaja y quedaban 15, pero les sacaron seis de diferencia. Es aritmética básica. Para ganar los partidos, tienen que jugar los mejores. No puede echarles la culpa a los cabros chicos. La responsabilidad es de todos".

- ¿De Daniel Morón, de Gustavo Quinteros?

"Todos. Yo sé que mis amigos doctores de Colo Colo me van a matar, pero hay un médico en la foto. No hay nadie del cuerpo técnico, pero hay un médico. Está el coordinador del primer equipo. No digo que si yo no hubiera estado, la foto no se hacía. Yo no entro en el camarín. Los que tienen la función de dirigir tienen que estar encima de esa situación".