Gustavo Quinteros y Colo Colo desafían a Jorge Wilstermann: "Estaremos mejor que en el partido anterior"

Colo Colo tendrá un partido clave para su temporada 2020 este martes. Los albos reciben a Jorge Wilstermann obligados a ganar para seguir en carrera en Copa Libertadores, donde tienen chances de instalarse en octavos de final.

El cacique marcha en la última posición del Grupo C con 6 puntos y, de ganar, se adueñaría del segundo puesto que tiene el equipo boliviano. Eso sí, todo dependerá de la cantidad de goles y de que Peñarol no sume ante Athletico Paranaense.

En la previa del encuentro, Gustavo Quinteros habló con los medios y dijo no tener en mente lo que significaría avanzar a la siguiente ronda. "Nosotros tenemos que apartarnos de los pensamientos del resultado y el dinero, tenemos que trabajar en la preparación (...) Tenemos que pensar en el funcionamiento, la preparación y jugar cada vez mejor más tiempo en los partidos, porque lo hemos hecho bien por momentos, pero por distintos motivos hemos bajado el rendimiento", lanzó.

Colo Colo ha mostrado una mejora de la mano de Gustavo Quinteros y ante Jorge Wilstermann esperan por fin volver al triunfo. Foto: Agencia Uno

Para el técnico del cacique, el equipo llega de mejor manera ya que "pudimos entrenar tres o cuatro días más, lo hicieron muy bien. Hemos recuperado a los que les puede faltar más entrenamiento, pero creo que estaremos mejor que el partido anterior. Podremos hacerlo al máximo esfuerzo o intensidad. Ojalá que el juego lo podamos encontrar como en el primer tiempo con Unión".

Quinteros no quiso dar luces de la posible formación, pero sí dejó claro que "es muy importante la experiencia en copas, pero eso no te da toda la tranquilidad. Pondré lo que creo que está mejor, por las características del rival, de cada jugador en cada puesto. Eso lo tengo claro, de poner el mejor preparado para realizar una función que tenemos que hacer como equipo ante un rival duro y que encima tiene contragolpes peligrosos".

"Desde el primer partido, el equipo hizo cosas muy buenas. El segundo también y ahora tenemos que mantenerlo más tiempo ante un rival que va a ser distinto a lo que propuso Coquimbo Unido y Unión Española, así que espero que salga bien", agregó.

Respeto a Jorge Wilstermann

Gustavo Quinteros tendrá su primer examen internacional junto a Colo Colo ante uno de los rivales que peor lo hizo ver este 2020. El técnico dijo saber a lo que se enfrenta y hasta dio algunas ideas de por dónde se pueda desarrollar el encuentro.

"Conozco a tres jugadores, a dos los dirigí: (Edward) Zenteno y (Ronny) Montero. Sé las características de varios, las situaciones que aprovechan. Es un equipo bien constituido y que, si bien están parados en la liga, se prepararon muy bien. Tienen una solidez defensiva admirable, llevarse un punto de Brasil y cerca de hacer lo mismo con Peñarol en Uruguay", lanzó.

En ese sentido, Quinteros fue enfático en señalar que "hay que tener cuidado, hemos entrenado lo suficiente en funcionamiento ofensivo, en darle al equipo esa herramienta para que puedan vulnerar a esa defensa muy bien organizada y estar preparados para los ataques rápidos. De acuerdo al análisis, ojalá podamos plasmar en la cancha lo que se entrenó".

Finalmente el técnico albo descartó sentirse en ventaja ante Wilstermann, que no está disputando ningún torneo aparte. "Vienen jugando amistosos, jugaron dos ahora y tuvieron dos días de paro. Si no tienes participación en torneos te concentras en los amistosos y jugar como si fuera uno oficial, te sirve. No estuve en ese momento, me han informado de cosas. Vienen con actividad, serán un equipo durísimo. Tendremos que estar atentos y con luces en lo ofensivo para aprovechar los espacios que dejan, muy alertas en las contras y transiciones porque tienen jugadores que conozco y que son peligrosos".