Gustavo Quinteros confirma las bajas y defensas centrales de Colo Colo para enfrentar a Deportes La Serena

Colo Colo se prepara para cerrar el primer semestre del Campeonato Nacional frente a Deportes La Serena, como local por la décima fecha. El Cacique tuvo libre en la jornada pasada y espera repetir el triunfo ante Huachipato frente a los papayeros, terceros en la tabla.

“Esperemos plasmar en la cancha todo lo entrenado. Es un partido que nos va a probar al máximo. Están jugando bien, tienen buenos jugadores, así que va a ser una prueba al cien por ciento como Huachipato. Se puede mejorar y siempre lo pensamos, por eso puse como una fecha de punto de partida y ese será el receso, ahí tenemos que volver con todo, para pelear los primeros lugares que es donde debe estar Colo Colo”, dijo el DT albo, Gustavo Quinteros.

Asimismo, Quinteros abordó las bajas de Leonardo Gil y otros jugadores que no podrán estar frente a La Serena: “tenemos que reemplazar a un jugador importante. Hemos trabajado bastante en eso, Bryan Soto es una posibilidad, también tenemos otras opciones, así que creo que estamos preparados para reemplazarlo sin resentirnos en el funcionamiento. El reemplazante puede no tener las mismas características que Gil, pero hemos trabajado para que no se note. Daniel Gutiérrez juega bien de central y lateral, hizo casi todas las divisiones inferiores de lateral, tiene buen pie, es fuerte en la marca, da buenos pases. Es una de las alternativas que tenemos, que juegue de lateral y Suazo al medio cuando no esté Gil”.

Agregó que “tenemos algunas bajas con molestias musculares como Jara, Villanueva, Gaete, Blandi. Jugadores con problemas musculares que se están recuperando. Tenemos a Albornoz que está entrenando de forma normal, Opazo también, pero quizás les falten un par de semanas para estar al cien en la parte futbolística. Parraguez también entrena de manera normal”.

Quinteros además confirmó que la zona central de la defensa tendrá como titulares a Matías Zaldivia y Emiliano Amor: “es probable que inicien este partido, pero tenemos la posibilidad de usar a los demás en los partidos de Copa Chile y otros del torneo local”.

“Hay un porcentaje alto de cosas que salen en la prensa que no son verdad. El club no tiene ninguna oferta por ningún jugador, no hay una lista de jugadores prescindibles, salvo que alguno de ellos pida querer irse. Hoy no hay ninguna oferta por ningún jugador. Esos dos jugadores (Felipe Campos y Brayan Véjar) están conversando para una renovación entiendo. Salvo que el jugador no quiera seguir, queremos seguir la temporada con los jugadores que tenemos, además de la posibilidad de incorporar algún otro jugador para fortalecernos”, asegura.

Sobre el rival sentencia que “tuve el orgullo de dirigir a Matías Fernández, a un jugador de ese nivel que hizo muchas cosas importantes donde estuvo, es un gran jugador, excelente profesional, gran persona. No tuve la suerte de compartir con Humberto Suazo, que le sigue dando mucho al fútbol. Ahora nos toca enfrentarlos, tengo mucho aprecio por Matías y será lindo”.