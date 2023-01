Joan Cruz mira hacia adelante con algo de frustración. El talentoso volante zurdo no podrá jugar la "final" que la Roja Sub 20 tiene en el Grupo B del Sudamericano de la categoría. A raíz de acumulación de dos tarjetas amarillas, el "11" de Chile quedó automáticamente marginado del duelo ante Venezuela, en el que basta un empate para que la escuadra nacional se instale en el hexagonal.

Pero hay otra situación que también inquieta al mediocampista ofensivo surgido de las divisiones inferiores de Colo Colo y es precisamente saber si continuará o no en el Cacique. Por cierto, en el club todavía aseguran que Cruz tiene contrato vigente. Pero esa materia no ha quedado resuelta, pues la agencia de representación que asesora al futbolista no ha hecho llegar la propuesta de extensión del contrato a Blanco y Negro.

Mientras eso ocurre, Gustavo Quinteros afina los detalles para el duelo que los albos tendrán frente a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua. Dentro de los tantos temas que abordó el DT argentino-boliviano, uno fue sobre una de las promesas que tiene el semillero del Eterno Campeón.

"Un jugador muy bueno, promesa del club que tuvo un bajón futbolístico la temporada anterior. A lo mejor, esperamos recuperarlo lo antes posible, que pueda volver a ser el que puede ser y crezca", apuntó el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.

Y agregó que "espero regrese pronto y que tanto él como un montón de juveniles que lo están haciendo bien, están madurando y teniendo las posibilidades que merecen por el trabajo y lo que aportan día a día". ¿En qué terminará esta situación? Por ahora, Joan Cruz pone el foco en el devenir de la Roja Sub 20 en Colombia. Y espera...