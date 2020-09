Claudio Borghi cuenta la firme y lee mensaje de Gustavo Quinteros sobre Colo Colo: “No tengo previsto viajar a Chile por ahora”

Tras la derrota de Colo Colo ante Santiago Wanderers, las informaciones comenzaron a circular rápidamente sobre la banca alba: por más que Gualberto Jara esté ratificado hasta diciembre, se habló de un viaje de Gustavo Quinteros a Chile donde, eventualmente, podía cerrar por adelantado su llegada al Monumental.

Ante esto, Claudio Borghi reveló que conversó con el ex entrenador de Universidad Católica vía WhatsApp. “Está muy preocupado. Yo no soy periodista, no ando con cuñas, no soy amigo de Quinteros pero sí hay un respeto mutuo y me mandó un mensaje hoy pidiéndome que por favor lo leyera”, dijo el campeón del mundo en el programa Todos Somos Técnicos, de CDF.

Acto seguido, el Bichi leyó las palabras de Quinteros. “No hablé con nadie de Colo Colo, no tengo previsto viajar por el momento a Chile. Estoy en Argentina disfrutando de mis hijos, que estaban estudiando en Estados Unidos”, le dijo el campeón con la UC.

Asimismo, el ex entrenador de Xolos, para finalizar, le recalcó a Borghi que “no me interesa que me entrevisten, entiendo que hay un técnico y no me gusta que suene mi nombre mientras hay alguien trabajando”. Por ahora, está en su casa en Buenos Aires esperando ofertas laborales, en sus palabras, para 2021.

Por ahora la banca no es tema en el directorio



Durante la presente jornada, hubo una reunión extraordinaria de directorio de Blanco y Negro donde, si se daban las circunstancias, se podía tocar el tema de un DT definitivo.

Gustavo Quinteros fue campeón con Universidad Católica y aún sigue siendo candidato a la banca de Colo Colo.

No obstante, el tema ni siquiera se tocó. La junta, aún virtual, sólo fue para tocar los temas en tabla desde antes y el arribo de Gustavo Quinteros u otro entrenador no ha sido tema en la cúpula, al menos a nivel conjunto.

De todas formas, Quinteros es uno de los candidatos a la banca de Colo Colo y, dependiendo de los resultados u otras variables, puede que llegue de todas formas a Pedrero en un futuro quizás no muy lejano.