Ñublense derrotó a Colo Colo en la ida de los octavos de final de la Copa Chile en un partido que tuvo un segundo tiempo de ida y vuelta. Y, al respecto, Gustavo Quinteros, DT del Cacique, analizó que “fue un partido parejo en el primer tiempo, sin situaciones claras para ninguno de los dos equipos. En el segundo Colo Colo jugó bien, tuvimos mucho más juego, generamos más situaciones, hicimos el gol en una muy buena jugada, después una en el travesaño de Emiliano Amor y muchos centro de costado que no fueron precisos, no encontramos la posibilidad de anotar. Ñublense aprovechó las pelotas paradas, donde no estuvimos sólidos, atentos, las dos en segunda jugada, rebote. Pero faltan 90 minutos y tenemos que remontar un partido que está abierto”.

“Ellos fueron más precisos, aprovecharon los errores donde no marcamos bien en segundas pelotas. Pero por juego Colo Colo mereció más, fue más. Debemos seguir jugando así para revertir en el próximo partido y clasificar. Ñublense, Colo Colo y dos o tres equipos más son los que mejor juegan, con Curicó, Palestino, etcétera. Son muy parejos en el juego y serán resultados muy cerrados”, abundó.

Asimismo, el DT dijo que podrá poner elementos más estelares para la revancha, ya que “ahora tenemos un día más de descanso, los jugadores se van a recuperar todos. Todos estarán aptos para jugar. Cuando juegan de domingo a miércoles se hace más justo, puede haber alguna sobrecarga, pero hoy terminaron todos bien así que estamos completos para la segunda parte de este partido, son 180 minutos y en nuestra casa debemos tratar de superar al rival, de ganarlo para quedarnos con la eliminatoria”.

“Son partidos cerrados, debemos jugar la vuelta como el segundo tiempo, buscando el resultado como hacemos siempre, tratar de estar más precisos y más claros en los últimos metros. Llegamos mucho por los costados y tiramos pases que no fueron precisos. Y también estar mejor en las pelotas paradas, porque no hicimos daño. Tenemos que trabajar eso y mejorar en ese sentido, pero el equipo me gustó en el segundo tiempo”, complementó.

Finalmente, destacó algunos elementos. De Marco Rojas recalcó que “todavía no está al cien por cien como para jugar un partido. Está trabajando para ponerse en su mejor nivel físico, futbolísticamente está bien. Va a ir mejorando con el correr de los partidos. Hay que seguir dándole confianza para que ayude al equipo en estos últimos partidos”; de Emiliano Amor resaltó que “fue mucho mejor de lo que esperaba, de lo que todos esperábamos. Lo hizo muy bien. Sólo tuvo un partido amistoso porque tuvimos que suspender el otro por la lluvia. Estoy muy contento, esas ganas de jugar, esa determinación que tiene para estar siempre. Tuvo una lesión que lo dejó afuera por un tiempo largo y estoy muy contento que haya vuelto y haya jugado bien” y cerró diciendo que Vicente Pizarro “para mí fue de los mejores de la cancha, hizo un trabajo enorme”.