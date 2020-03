Gabriel Suazo confirma que lo rondaba Boca Juniors: "Hablaron con mi agente, quizás qué pasa a mitad de año"

Corría principios de enero y una información proveniente desde Argentina remeció todos los rincones del estadio Monumental y Colo Colo: Boca Juniors miraba de cerca a Gabriel Suazo. Con el correr de los días el interés se congeló, pero el mismo mediocampista confirma los hechos meses después.

“Sí, era cierta esa información, se contactaron desde Boca con mi representante. No sabemos qué pasará a mitad de año, pero fue cierto”, reveló Suazo en conversación directa con Rodrigo Sepúlveda en el canal de YouTube del periodista.

Agregó que “fue increíble. Boca es los equipos más grandes de Sudamérica y el mundo. Cuando me llegó esa información fue algo importante. Si bien no se concretó nada, eso te toca. Te dice que estás haciendo las cosas bien y que sigas por el mismo camino”.

Por otro lado, Suazo sentenció que antes de dejar Colo Colo le gustaría “ganar una Copa Libertadores, una Sudamericana. No sabemos, una decisión de partir se toma en el momento, uno no puede esperar y postergar su futuro. Sería un sueño ganar una de esas copas y partir. Llevo harto tiempo en el club y feliz, he ganado hartos títulos”.