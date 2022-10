Colo Colo debe empezar a evaluar los casos de los jugadores que terminan contrato y uno de ellos es Gabriel Costa, quien aseguró que no tiene deseo de buscar otro club por lo que espera extender su vínculo con el Cacique.

Figura del Cacique no quiere irse del Monumental: "Si de mí depende, yo sigo en Colo Colo"

Colo Colo salió campeón del torneo 2022 y de inmediato debe empezar a planificar lo que será el próximo año, donde poder cumplir una buena actuación en Copa Libertadores es uno de los objetivos que se ha planteado la dirigencia y el cuerpo técnico de Gustavo Quinteros, en caso de continuar en el Monumental.

Confeccionar el plantel es la principal tarea que ahora tendrán, por lo que se debe estudiar la contratación de jugadores y también la renovación de algunos que terminan contrato, como es el caso de Gabriel Costa.

El uruguayo-peruano arribó a Colo Colo para la temporada 2019 y completó cuatro años en Macul. Su contrato expira a fin de temporada y aseguró que desea seguir jugando en el Cacique, en un tema que deberá resolver el directorio.

"Mi intención es terminar el contrato de la mejor manera. Pero estoy despreocupado con el tema de la renovación porque no está en mis manos eso. Estoy feliz en este club, me encanta el país, mi familia está feliz. No hay otra cosa en mi mente que ojalá podamos quedarnos y poder disfrutarlo", aseguró en TNT Sports.

Luego agregó que "si de mí depende, yo sigo en Colo Colo. Me siento feliz, cómodo, feliz con mis compañeros, con la gente, con el país. No hay nada que me incomode, así que sería feliz con quedarme".

Incluso señaló que, en caso de renovar, espera que lo dirija Gustavo Quinteros la próxima temporada pues el plantel se siente contento con el DT. "No solo yo quisiera que se quede. Toda la gente, la dirigencia. Es muy importante, nos dio seguridad, estabilidad, tranquilidad. Es un tipo con mucha experiencia, tiene cosas muy buenas. Y con él podemos seguir mejorando, eso es lo bueno", manifestó el ex Sporting Cristal.