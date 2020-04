Fierro revela que ex compañeros, técnicos y dirigentes lo “decepcionaron” en Colo Colo y apunta a su futuro en Colina

Gonzalo Fierro vive el último tramo de su carrera, aunque no como él quisiera. Su idea era retirarse en Colo Colo, algo que no se dio tras su salida en 2018. Algo que le sigue dando vueltas.

“Nunca me descarto, pero creo que las posibilidades de volver a Colo Colo como jugador son muy difíciles y creo que ya no se va a dar. Mi intención era retirarme en Colo Colo que es donde hice casi toda mi carrera. Yo por ahora estoy pensando en otras cosas, yo encantado, pero no creo que se de”, reflexionó el diestro en Al Aire Libre en Cooperativa.

“En esta profesión uno siempre quiere jugar. No me tocó hacerlo en los últimos meses en Colo Colo, pero siempre fui feliz ahí e incluso así estaba dispuesto a renovar un año más. Lo pasé bien en el último año y medio, me quedo más con lo positivo que con lo negativo”, profundizó.

Club Deportes Antofagasta fue la estación de Gonzalo Fierro por un año y medio después de salir de Colo Colo. Ahora regresa a Santiago para jugar en Deportes Colina.

Además, reveló que “me hubiese gustado que fuera distinto e hice todo lo posible. Ahora estaría hablando como alguien que se retiró porque mi intención era hacerlo el año pasado, pero no se pudo, es una pena para mí y para los hinchas que quieren que me retire ahí, no se puede retroceder el tiempo”.

Y también que se fue con sensaciones encontradas con algunas personas, aunque no quiso dar nombres. “Siempre hay personas de las que uno se decepciona, de compañeros, técnicos y dirigentes. Yo soy una persona que siempre voy a mirar a la cara a los demás, siempre fui claro y correcto”, meditó.

Al menos es sabida su distancia con Pablo Guede, al contrario de lo que vivieron muchos referentes de Colo Colo de la época que lo han erigido hasta como “el mejor técnico de sus carreras”. Cuando el argentino renunció, Héctor Tapia lo puso al principio, luego no mucho y terminó por no renovar contrato.

Gonzalo Fierro levantó 12 títulos con Colo Colo, siendo de los más campeones de toda su historia.

DEPORTES COLINA CON KALULE MELÉNDEZ: SU NUEVO DESAFÍO

Tras un paso por Deportes Antofagasta, Deportes Colina, dirigido por Rodrigo Kalule Meléndez en la Segunda División Profesional, lo anunció como su gran refuerzo.

“Tengo un preacuerdo con Colina y estoy entrenando con el plantel, si llega otra oferta sería para el otro año, ya conversé con Rodrigo Meléndez (DT) y le di mi palabra de que si salía todo bien jugaría en Colina. Si sale algo el próximo año yo feliz”, comentó el Joven Pistolero ratificando el acuerdo.

Asimismo, habló de la crisis que atraviesa hoy el Cacique con su divorcio total entre jugadores y dirigentes. “Es una situación difícil. Siempre he tenido contacto con algunos ex compañeros, pero la verdad no les he preguntado sobre ese tema. Tendrán sus motivos y algo habrá ocurrido, ojalá puedan tener la solución lo antes posible”, manifestó.

Finalmente, el ex seleccionado apuntó que “creo que se debió hacer algo más en silencio, pero cualquier cosa repercute en Colo Colo por ser el equipo más grande y por lo que significa la institución, en la U y la UC estas noticias son de más bajo perfil”.