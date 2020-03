Esteban Pavez desde EAU: "Siempre veo los partidos de Colo Colo, a la una o tres de la mañana de acá"

Esteban Pavez habló en extenso con DaleAlbo.cl desde los Emiratos Árabe Unidos. El ex volante de Colo Colo milita desde el año pasado en el Al-Nasr de Dubái y revela que se las arregla para seguir los duelo del Cacique.

“A Colo Colo lo sigo siempre desde acá. He visto todos los partidos del campeonato y también el partido contra Paranaense por la copa. Siempre juegan como a las 1 ó 3 de la mañana de aquí, pero me levanto a verlo porque siempre entreno en la tarde y me puedo hacer el tiempo”, dijo Pavez.

Siguió complementando: “lamentablemente vi que no tuvieron un buen inicio con el profe Mario (Salas), después que se fue se pudieron afirmar un poco más, pero falta mucho por mejorar”.

Añade que “la salida del profe Mario me dio mucha tristeza. Como dije él fue una persona que me ayudó mucho para tomar la confianza de hacer lo que realmente me gusta: rematar, jugar de área a área. Soy muy agradecido de él, pero uno sabe que en Colo Colo si los resultados no se dan se corta por el técnico, y era lógico que iba a pasar. No se estaba jugando bien y se perdían los partidos. Me dio mucha lata que pasara eso, pero el fútbol es así”.

Y Huesi se puso melancólico: “extraño todo lo que es el día a día club, extraño demasiado a Colo Colo. Tengo demasiado cariño con todos los trabajadores, funcionarios, utileros, guardias, con todo el mundo. A mis compañeros ni hablar; a la hinchada que me alienta y lo que más extraño es jugar siempre a estadio lleno”.

Por otro lado, y para cerrar, aseguró que la Liga Árabe del Golfo no es tan poco competitiva como se piensa en Chile y el mismo Pavez se sorprendió en su llegada.

“Siempre se habla de que es una liga menos competitiva, pero me encantaría que vieran un partido y se den cuenta que no es así. Me asombré cuando llegué de su nivel, venía también con la expectativa de que no era tan competitiva y que no había buenos jugadores, pero hay muy buenos jugadores locales y los extranjeros marcan enormes diferencias”, concluyó.