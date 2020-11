Esteban Paredes se pierde el resto del torneo, pero negocia para seguir jugando en 2021 por Colo Colo

Esteban Paredes es incombustible. Ni siquiera las dos fracturas que ha sufrido este año -en las costillas y la última, en el pie izquierdo- cambian los planes del artillero de Colo Colo, que postergó su retiro para 2021, ojalá con un nuevo récord bajo el brazo.

El capitán del Cacique quiere alcanzar la marca de Carlos Caszely como goleador histórico del cuadro popular y le faltan diez goles para igualar el registro, por lo que antes de la lesión había iniciado conversaciones para renovar su contrato hasta el próximo año.

Lo malo es que la lesión que sufrió la semana pasada tras un choque con Joaquín Muñoz, arquero de Audax; dejará al artillero de 40 primaveras fuera de acción por lo que queda del torneo, ya que se estima que la recuperación le tomará al menos tres meses.

Pero lo que no se escucha en el entorno del delantero es la palabra retiro. Paredes está convencido de proyectar su carrera en 2021 y espera acceder a un acuerdo directamente con Aníbal Mosa, para renovar su contrato, que termina a fines de temporada.

En medio de la pandemia, el delantero había confirmado su deseo, aunque sin fecha. "Me retiro en Colo Colo, el tiempo dirá si termino bien a fin de año, si quiero seguir jugando así, me siento en plenitud. Si no, tomar la mejor decisión y ver mi emprendimiento", sentenció en julio.

Por su parte, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró que todo se verá en una conversación en la que la opinión de Paredes será primordial. Sin embargo, resta por conocer cuáles serán las implicancias de la última lesión.

"Pasa por una decisión de él, siempre tendrá las puertas abiertas. Va a depender de cómo se sienta a fin de año. Va a ser una decisión propia y técnica, que seguramente conversará con Marcelo Espina y la dirigencia técnica", explicó el timonel en agosto.

De todas formas, el delantero cierra el accidentado año 2020 con un registro de 14 partidos y cuatro goles, en el torneo nacional y la Copa Libertadores, para totalizar 984 minutos con la camiseta de Colo Colo.