El ex delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, anticipó el Superclásico frente a Universidad de Chile. Se las jugó con un resultado a favor de los albos en el Estadio Monumental.

Colo Colo sumó dos partidos consecutivos sin ganar y la afición ya está nerviosa, sobre todo porque en dos semanas el equipo se mide con Universidad de Chile en el Estadio Monumental.

El ídolo albo, Esteban Paredes, anticipó aquel partido y advirtió que la hinchada debe tener paciencia con el equipo, debido a la renovación que ha tenido el plantel este año.

“Se fueron muchos refuerzos, ingresaron nuevos, le va a costar encontrar el funcionamiento al profe, ojalá que lo encuentre durante las primeras 10 fechas, pero eso no quiere decir que no vaya a ganar”, dijo el ex goleador en una actividad de la nueva camiseta del Cacique.

Luego, afirmó: “Tiene que prepararse bien para la copa (Libertadores), ahí está lo más difícil, lo más complicado, pero no tengo dudas de que encontrará el funcionamiento necesario”.

En cuanto a la preparación para el Superclásico, comentó: “Creo que tiene que trabajar mucho estas semanas, este mes que queda, ya viene la copa y no tengo dudas de que va a encontrar el equipo, esperemos lo mejor”

Aunque, recordó: “Colo Colo siempre viene más o menos, o mal, y con la U siempre hay un despegue enorme, así que espero que puedan ganar ese partido que es importante”.

Finalmente, se las jugó con el resultado del Superclásico: “Esperemos que puedan ganar, es lo más importante para Colo Colo. Yo creo que será un 3-1“.

Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Monumental el 12 de marzo por el Campeonato Nacional. Antes, se medirá con Magallanes en el mismo estadio, este domingo 5.