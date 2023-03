Esteban Paredes y Colo Colo vivieron una fiesta de emociones encontradas en la gran despedida del goleador histórico del fútbol chileno. Primero se disputó un duelo preliminar con amigos e invitados de lujo, para posteriormente dar paso al amistoso entre el Cacique y Colón.

Paredes entró en los minutos finales del triunfo de Colo Colo ante el cuadro argentino, su regreso al Cacique para decir adiós definitivamente a su carrera como futbolista profesional.

“Quiero agradecerles a Dios y a mi familia. Darles las gracias a ustedes por el cariño que siempre me han tenido, por la gratitud que me han entregado. Ha sido algo muy hermoso que recordaré por siempre”, dijo Paredes sobre el final de la jornada.

Agregó que “me emociono al ver todo un estadio que me cante. Estoy muy emocionado, gracias totales al club por abrirme las puertas, al cuerpo técnico, mis excompañeros, utileros y toda la gente maravillosa que trabaja en el club”.

Visogol complementa que “el hincha siempre te va a recordar por los goles, por los campeonatos, por ser el máximo goleador del fútbol chileno, máximo anotador en clásicos, pero la gente del club sabe la persona que soy y me quieren más como persona que como jugador. Así quiero que me recuerden siempre, como la gran persona que he sido, nunca me he negado a una foto, un video, ni una firma. Eso a la gente le hace sentido y por eso es tanto el cariño. Me gustaría seguir ligado al club, amo a este club y me gustaría trabajar acá, pero no depende de mí”.

Consultado por los goles de su carrera que más recuerda, EP7 expone que “el tercero fue contra Católica en el 2009, el segundo en el clásico contra la U en el Nacional y el último, es el 216 que fue en casa, fue algo maravilloso. Se vivió una fiesta como la de hoy y estoy muy agradecido de todos los profes que tuve, excompañeros de cada equipo, les agradezco una enormidad por tener paciencia y quererme tanto, sólo agradecer a ellos”.

Y las últimas palabras de Esteban Paredes fueron a la altura de un concierto histórico del rock latino: “Gracias totales, los llevaré siempre en mi corazón”, setenció.