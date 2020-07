Emilio Hernández y su aventura en Colo Colo: "No me arrepiento para nada"

Luego de ser uno de los jugadores más destacados de Universidad de Chile, la vida de Emilio Hernández quiso que aterrizara en Colo Colo unos años más tarde. Y si bien en el cacique no le fue como quería, para el delantero es un paso inolvidable en su carrera.

En conversación con ESPN, el Choro recordó su aventura en Pedrero y aseguró que le jugó en contra la cantidad de técnicos que hubo en ese periodo. "Me pasó algo súper raro. Me lleva Omar Labruna, junto a Emiliano Vecchio. A los 4-5 partidos lo echan. Llega Hugo Vilchez, estuvo 5-6 meses y llega Gustavo benítez. Después llega el (Héctor) “Tito” Tapia".

Emilio Hernández no logró repetir sus grandes actuaciones en otros clubes en su paso por Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Eso sí, pese a que no sumó los minutos que espera ni tuvo el éxito que quería, Hernández recalcó que "fue un momento súper difícil porque el técnico que te lleva, te banca. Pero como digo, lo disfruté a concho y no me arrepiento para nada".

El Choro Emilio estuvo en Colo Colo durante las temporadas 2013 y 2014. Junto a los albos, alcanzó la espera estrella número 30, para luego partir a Unión La Calera.