Emilio Hernández: "Siempre dije que era hincha de Colo Colo, pero también estoy muy agradecido de U. de Chile"

Emilio Hernández habló con Radio Cooperativa y dio su opinión sobre Nicolás Blandi, el flamante refuerzo que Colo Colo oficializará en cualquier minuto de cara al 2020. El ex atacante chileno compartió con el delantero en Argentinos Juniors.

“Lo conozco hace 10 años y en la parte humana uno como jugador siempre le va a desear lo mejor. Tiene todo para triunfar en el fútbol chileno", dijo el Choro.

Agregó que “es un gran jugador, de área que se apoya muy bien, y ojalá se le dé todo. En Colo Colo se sabe que no es fácil, no cualquiera juega ahí. Es una camiseta que pesa harto”.

Siguió complementando: “Nicolás sabe con la pelota, no es tronco. No sé si ahora va a picar tanto como lo hacía diez años atrás, pero sigo mucho el fútbol argentino, lo he visto y va bien por arriba, es valiente, un jugador bien completo”.

“No sé si pueda reemplazar a Paredes, que va a quedar en la retina del fútbol chileno en general. Es un jugador que le ha entregado mucho al club, es un ídolo. Pero Nicolás puede acercarse a los que ha hecho Esteban”, añadió.

Por otro lado, Hernández fue consultado por su carrera, en la que defendió a Universidad de Chile y Colo Colo. Además, se refirió a su incumplido papel de eterna promesa del fútbol nacional.

“Cuesta más jugar en Colo Colo… porque venía de la U (risas). La gente un partido me amaba y al otro me odiaba. Me costó mucho, pero tengo lindos recuerdos de los dos equipos. Yo siempre dije que era hincha de Colo Colo, pero estoy muy agradecido de la gente de Universidad de Chile, que me dio la oportunidad de ser futbolista”, expuso.

Sentenció que “ya lo tengo asumido. Digan lo que digan tuve una carrera linda, podría haber hecho otras cosas, pero ya fue. No vivo del recuerdo. Disfruté mucho mi carrera. Sí pude haber hecho algo más, nunca realicé ese plus para hacer una carrera como Alexis Sánchez o Arturo Vidal, que se matan. Jugué con lo que tenía no más. También es culpa mía y no puedo culpar a nadie”.