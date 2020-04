Emiliano Vecchio sorprende y exhibe sus trabajados abdominales: "Antes me comía siete milanesas sin problemas"

La imagen de Emiliano Vecchio al llegar a Chile en 2012 es muy distinta a la actual. El ex jugador de Unión Española y Colo Colo exhibe un abdomen absolutamente marcado y muestra un total cambio respecto a quien llamaban "El Gordo Vecchio".

El argentino exhibió el resultado de su cambio de hábito en LUN y contó la historia que hoy lo tiene diez kilos por debajo del peso que tenía cuando apareció en nuestro país. "Llegué a Unión con 94 kilos, bajé diez en Colo Colo y ahora me mantengo entre 83 y 84", asegura.

"En la época en que estaba gordo me comía siete milanesas sin problemas, con pan, y le metía todos los chiches, hasta con Coca-Cola, no me guardaba nada, jajá", explica el jugador que después hoy juega en Bolívar de Bolivia, a cinco años de su partida de Chile.

Vecchio comentó largamente su dieta, con harina sin gluten y mucha agua. "Carnes rojas casi no como, sí pescados, pollos, ensaladas, nada de arroz ni pastas salvo que sean hechas de huevo. Como quínoa que es el súper alimento", subraya el futbolista.

Vecchio en 2012. El ex Unión y Colo Colo ha tenido un cambio físico total

Y su potente rutina de ejercicios. "Hago entre 300 y 400 abdominales diarios por entrenamiento. Son fijos y en plancha, diez series de veinte segundos frontales y diez series de cada lado", como parte de una hora y media de cuidado personal.

Vecchio partió de Colo Colo a fines de 2015 y posteriormente jugó en Qatar Sports Club, Santos de Brasil, Al-Ahli de Emiratos Árabes y Al Ittihad de Arabia Saudita, donde tuvo como entrenador a José Luis Sierra. Con 31 años volvió a Sudamérica.