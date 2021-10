Gustavo Quinteros es idolatrado por todos hoy en Colo Colo. El entrenador llegó hace un año desde Argentina, manejando su propio auto para eludir las restricciones de la pandemia; y después sólo suma alegrías: salvó al equipo del descenso, ganó la Copa Chile y es máximo candidato al título del Campeonato Nacional.

Pero además encontró un equipo de trabajo que ha potenciado su labor. Una treintena de profesionales apoya la tarea del ex técnico de Bolivia y Ecuador, además de sus leales asistentes: el PF Hugo Roldán y los técnicos auxiliares Leandro Stillitano y Walter Lemma.

Los orígenes son diversos. Quinteros se formó en Newell's Old Boys, Stillitano en el humilde Club Atlético Lugano y Lemma en Lanús. El preparador de arqueros, Jorge Martínez, jugó por San Antonio Unido. ¿Pero quién es la voz más colocolina del staff técnico?

El Cacique está representado por Rubén Bascuñán, el preparador físico asistente, quien llegó a los ocho años al equipo popular e integró todas sus series menores. Las vueltas de la vida hoy tantean su máximo anhelo: ser campeón con el Cacique.

"Colo Colo tiene una presión interna y externa y tiene que ganar siempre. Estas cosas marcan mucha prensa y noticia, porque es Colo Colo, pero todos estamos con la convicción de que tenemos que salir adelante", decía el año pasado en entrevista con un medio regional.

"En Colo Colo yo no alcancé a debutar oficialmente, sólo estuve en banca. Pero estuve toda una vida, mi niñez, mi infancia y mi adolescencia. Luego Antofagasta me dio la posibilidad de empezar a dirigir niños y empezar mi camino", recordaba entonces.

Su paso por el primer equipo del Cacique fue entre 2000 y 2001. Venía de compartir en cadetes como jugadores como Gonzalo Fierro, Braulio Leal, Jorge Valdivia y Claudio Bravo, nada menos. Y proyectaba una gran carrera.

El bagaje le dio presencia recurrente en selecciones chilenas. Estuvo en la Sub 17 y la Sub 20 con Héctor Pinto, y en la Sub 23 con Juvenal Olmos, en el Preolímpico de 2004, donde despuntaban Johnny Herrera, Jean Beausejour y Humberto Suazo, entre otros.

En esa ocasión le convirtió un gol a la selección argentina que dirigía Marcelo Bielsa, pero no valió para su currículum y siguió sin chances en Colo Colo, por lo que decidió iniciar un extenso recorrido por clubes como Colchagua, Osorno, Temuco y Everton.

Pero lo más importante fue su paso por Deportes Antofagasta, donde el volante echó raíces con más de cinco años de permanencia, hasta que se fue y lo llamó el retiro a los 29 años, sin que encontrara club. "Siempre dije que soy antofagastino por adopción", explicaba.

La vida seguía. Bascuñán se quedó en Antofagasta, donde había formado su familia, y empezó a hacer clases de fútbol a niños y jóvenes, mientras estudiaba Educación Física. Incluso dirigió la selección de la Universidad de Antofagasta.

Lo mejor fue su cercanía con el preparador físico de los Pumas, Hernán Torres, otro muy vinculado con Colo Colo. Por eso volvió al club nortino como auxiliar y analista, mientras se decidía a estudiar la carrera para ser entrenador.

En 2018, el Nano Torres fue llamado por Héctor Tapia para que volviera a Colo Colo. Y después de unos meses, el PF le abrió nuevamente la puerta de Macul a Bascuñán, quien trabajó directamente con el primer equipo albo.

En Pedrero había que hacer de todo, así que comandó jóvenes y apareció como preparador físico junto a Mario Salas y Gualberto Jara. Llegó Quinteros, pero mantuvo al Bascu en su puesto, ahora como auxiliar del reputado Hugo Roldán.

Desde ese lugar espera concretar el sueño de finalmente ser campeón con Colo Colo. "Desde los 8 años que estoy en Colo Colo, soy hincha de Colo Colo. Los que representamos a Colo Colo tenemos que dar lo mejor y cada momento es una oportunidad", reconocía en 2020.

"Nadie critica a un campeón cuando juega mal. Siempre los campeones son los mejores y listo, pero cuando se pierde se habla de los jugadores, los técnicos, los PF. El único remedio es ganar, medio a cero, y así se suman gotitas para ganar confianza", concluía.