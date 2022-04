Fue en el minuto 34 del primer tiempo del partido entre Colo Colo y Unión La Calera por el Campeonato Nacional, cuando se vivió una de las jugadas polémicas del partido.

Con un tiro libre al área en favor de los albos, Gonzalo Castellani le pegó un codazo a Maximiliano Falcón, algo que fue captado por el VAR, quienes llamaron al juez Fernando Véjar.

Fue tras revisar la jugada que el árbitro determinó expulsar al jugador calerano, lo que desató la rabia del futbolista, quien cuando terminó el primer tiempo regresó a la cancha para reclamar al árbitro del partido.

Gonzalo Castellani: "Mejor reconocer que se equivocaron y ya está. ¿Conmigo no se equivocaron?"

Fernando Véjar: "Me estabas jurando otra cosa en cancha, Castellani".

Castellani: "Te equivocaste dos veces, en el tiro libre donde no lo tocan (Santiago García a Gabriel Costa) y lo tendrías que haber expulsado acá (a Óscar Opazo por doble amarilla). Me sacaste y a vos no te saca nadie, esa es la diferencia. Yo me quedo sin jugar y vos seguís dirigiendo".