Colo Colo venció a Deportes Antofagasta con lo justo, al menos en el marcador, pues se impuso 1-0 gracias a un golazo de Juan Martín Lucero. Eso sí, el exiguo triunfo del Cacique no dejó muy conforme al plantel. La prueba de eso fueron las palabras de Esteban Pavez, quien lamentó no haber sacado más ventaja frente a los Pumas, que quedaron con un hombre menos por la expulsión de Andrés Robles y marchan en la parte baja de la tabla de posiciones.

Esa imprecisión en el finiquito también la marcó el DT de los albos, Gustavo Quinteros, quien de todas maneras destacó la disposición del equipo para derrotar a la escuadra adiestrada por Javier Torrente, que llenó de elogios a su colega y al cuadro popular luego de la visita al estadio Monumental.

Pero esos no fueron los únicos temas que tocó el adiestrador de los blancos, por ahora líderes exclusivos en el Campeonato Nacional 2022 al cabo de 21 fechas disputadas. También reiteró su deseo de aumentar los aforos para los estadios en Chile, algo que ya había hecho con un mensaje directo para el Presidente de la República, Gabriel Boric.

"Se castiga a la gente del fútbol, en recintos abiertos permiten un cuarto o menos de la capacidad. Hay recintos muy pequeños repletos, sin distanciamiento ni cuidados. No tengo dudas que el Presidente y su gente harán algo. La gente que va al fútbol merece la posibilidad de ir a la cancha, todos los clubes lo necesitan", expresó el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.

Eso sí, Quinteros no se quedó sólo con eso. "No debería haber esa diferencia en la sociedad, que una parte pueda ir a recintos repletos y otra no en un lugar abierto. Es una injusticia total lo que está sucediendo", apuntó también el estratego, quien condujo a la Universidad Católica a ganar el Campeonato Nacional 2019, el segundo de los cuatro consecutivos que obtuvieron los cruzados.

Precisamente su estadía en San Carlos de Apoquindo salió a colación este domingo 7 de agosto. "Hay que mejorar algunas cosas. Cuando estuvimos en Católica, todos los partidos el estadio estaba lleno. Y en Colo Colo no tengo dudas de que sería igual. También hemos hecho un llamado de atención a esos pequeños grupos que no estuvieron bien, que se equivocaron. Sería fantástico que toda la gente vuelva, que el espectáculo sea cada vez mejor", cerró el santafesino respecto de este tópico en el que la ANFP ya anunció medidas para conseguir lo que piden varios clubes.



Quinteros sobre el Mundial conjunto en 2030: "No tengo dudas de que Chile puede ser sede"

Gustavo Quinteros también tuvo palabras para la candidatura conjunta de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay para realizar la Copa del Mundo de 2030, cuando se cumple un centenario desde la primera edición del Mundial.





Si bien Pablo Milad, el presidente de la ANFP, admitió que en el país no existe infraestructura adecuada para los partidos top del certamen, el DT de Colo Colo piensa que el país sí está apto para organizar el campeonato. "No tengo dudas que Chile puede ser sede de un Mundial, hay estadios muy buenos, ciudades muy lindas, quizás falta mejorar el piso", afirmó el otrora defensor de la selección de Bolivia en torno a la calidad del césped en los recintos nacionales.

"Nuestro campo no está bueno hace dos años y otros tampoco. Habría que hacer un trabajo con gente especializada. Siempre hay cosas para mejorar. Nosotros hemos sufrido inseguridades por hinchas que no estuvieron bien, la gente va entendiendo que lo mejor es venir a alentar, sin agredir, sin incidentes. Ojalá se haga acá el Mundial", cerró el ex técnico de Emelec de Ecuador.