Colo Colo no cede un centímetro a sus escoltas y este domingo estiró su ventaja en la cima de la tabla de posiciones. El Cacique derrotó por la cuenta mínima a Deportes Antofagasta para escaparse en la punta, aunque con un resultado que pudo ser mayor.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros estuvo sólido a la hora de defender, pero en el ataque no tuvo su mejor noche. Varias ocasiones creadas terminaron en nada, lo que pudo complicar la tarea y costar los tres puntos.

En el plantel entendieron que el 1-0 fue poco para lo que se generaron dentro de la cancha. Así lo hizo saber Esteban Pavez, que en conversación con TNT Sports tuvo una dura autocrítica por lo ocurrido con su delantera.

"Quedamos con un sabor un poco amargo, somos muy exigentes, queremos más y más y hoy era para ganar por dos goles", comenzó diciendo de entrada el volante y figura de esta noche.

De hecho, Esteban Pavez recalcó que "no estuvimos finos, los últimos minutos era para marcar la diferencia y no lo hicimos nunca. Tuvimos todo para ganar por más goles, nos faltó más paciencia, pero ganamos y estamos arriba solos".

Aunque el mediocampista no le restó méritos a lo que plantearon los Pumas. "Era difícil, Antofagasta busca a Tobías Figueroa, gana todo por arriba, increíble. Atrás lo hicimos bien, pero arriba nos faltó paciencia y fineza, pero contento porque seguimos primeros".

Esteban Pavez y el gran momento de Colo Colo

Más allá de que el resultado fue corto para lo que esperaban, en Colo Colo están disfrutando de su gran momento. El Cacique es el líder exclusivo de la tabla de posiciones, acumula cinco triunfos al hilo y 12 fechas sin saber de derrotas en el Campeonato Nacional.

"Somos un equipo humilde, trabajador, esa es la clave. Somos una familia en el vestuario y no hay que reprocharse nada. Dejamos todo, pero nos vamos con un sabor un poco amargo", reconoció sobre esta noche Esteban Pavez.

El volante ha sido clave para el presente de los albos, aunque se lo toma con calma. "Me siento importante desde que llegué, sé qué puedo aportar, me he preparado mucho y me siento bien físicamente. Los demás muchachos también son importantes".

Finalmente, Esteban Pavez habló del casi golazo que le marca a Antofagasta, con un remate a distancia que dio en el palo. "Trabajo toda la semana el remate, me encanta rematar de afuera. Algunos partidos no se me da pero hoy sí, me quedó de volea y la sentí que era gol, pero me molestó un poco la luz. Voy a seguir trabajando para que la otra entre".