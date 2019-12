"El 14 de los blancos es un crá": el día en que Matías Fernández salta a la fama mundial con un jugadón en Colo Colo

Colo Colo está a un paso de abrochar lo que los hinchas están esperando desde hace años: el retorno de Matías Fernández.

El volante ultima detalles para convertirse en nuevo refuerzo del Cacique para el 2020, club donde saltó a la fama y en el cual vivió su mejor campaña en el profesionalismo.

Si bien el Mati debutó con la camiseta del Cacique en 2003, fue 2006 su mejor año, donde celebró el bicampeonato del fútbol chileno y llegó a la final de la Copa Sudamericana.

Precisamente en este torneo fue donde saltó a la fama mundialmente, llenando los ojos de hinchas y también de la prensa, lo que le permitió ser elegido como el mejor de América en dicha campaña.

Los derechos de la Copa los tenía FOX Sports, que transmitía los duelos desde Argentina. En el primer cruce del campeonato Colo Colo jugó ante Huachipato, donde nació la recordada frase "el 14 de los blancos es un crá", perteneciente al reconocido periodista Juan Pablo Varsky.

Resulta que el volante de creación hizo una brillante jugada ante los acereros, con rabona incluida, que terminó con un remate desviado de Humberto Suazo. Situación que pasó a la historia.

"Perdía con Meléndez, Caneo, Fernández, sigue Fernández, sigue Fernández, que jugada se mandó Fernández, ah bueno, ah bueno, tiene que ser gol Suazo... no, no, no, era el gol de la Copa, a lo Borghi le dio el pase", relató el Pollo Vignolo.

Mientras que el complemento del comentarista de la jornada, Varsky, fue el siguiente: "Eso iba a preguntar, cuánto tiempo practicó Mati Fernández la rabona con Bichi Borghi. Ahora, este chico es un crack... el 14 de los blancos es un crá, qué jugada hizo".

Matías Fernández siguió maravillando aquella temporada, lo que le valió ser traspasado a Villarreal por una millonaria suma, pero esa es otra historia.

El 14 de los blancos está más cerca que nunca de regresar a Macul.