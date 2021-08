Colo Colo logró revertir en cosa de meses su mala temporada 2020 y despertó este domingo como el líder del Campeonato Nacional. Los albos vencieron por 2-0 a Deportes Antofagasta y escalaron al primer lugar de la tabla de posiciones de la mano de Gustavo Quinteros.

El técnico ha sido parte fundamental del alza del cacique, dándole confianza a jugadores de casa y un estilo de juego que los tiene en lo más alto del torneo. Su registro llegó en el momento más difícil del club, donde están más que agradecidos.

Edmundo Valladares, presidente de Blanco y Negro, conversó con La Tercera y alabó el trabajo que ha llevado adelante el DT. "Gustavo ganó un lugar especial en la historia colocolina. Es el técnico que nos ayudó a superar el momento deportivo más crítico que ha tenido la institución. Logramos zafar de un descenso que hubiese sido dramático. Hay una gratitud que se va a mantener por siempre de parte de los colocolinos y colocolinas".

El Colo Colo de Gustavo Quinteros sigue imparable en el Campeonato Nacional. Foto: Agencia Uno

Los hinchas también están felices con Quinteros y hasta lo quieren de cara a la próxima temporada, aunque su continuidad no está definida. "Estamos muy contentos con el trabajo que están realizando Gustavo y su cuerpo técnico, lo valoramos mucho. Ha habido una progresión muy buena, muy rápida. Un avance deportivo indudable y en ese sentido lo vemos de muy buena forma, queremos ir paso a paso".

"Lo más cercano que tenemos es el desafío de clasificar a la final de la Copa Chile y terminar la primera rueda en lo más alto. Nos gustaría proyectar el trabajo y hay una intención institucional de hacerlo. Estamos en constante conversación", agregó, dejando claro que esperarán resultados aún mejores para renovarle.

Los refuerzos que pide Quinteros, un tema a considerar

Después de la salida de los referentes a inicio de temporada, Quinteros dejó claro que quiere reforzar el ataque. Un centrodelantero y un reemplazante para Martín Rodríguez han sido los insistentes pedidos del DT, que pese a los esfuerzos de la directiva no ha podido tener.

"En Colo Colo siempre va a existir un equilibrio. Tenemos una gran cantidad de jugadores formados, una media de edad muy baja. Histórica. Reforzarse en algunos puestos con jugadores de más edad y costo, muchos podrían entenderlo como contradictorio, pero no quiere decir que eso vaya en desmedro de un proyecto", aseguró Valladares.

Finalmente el presidente de Blanco y Negro fue claro en que deben solucionar otros temas ante los gastos del último tiempo. "Vamos a tomar cualquier decisión con responsabilidad y no nos vamos a gastar lo que no tenemos. También está la deuda fiscal que fue hecha cuando se hizo el contrato de concesión va a ser más alta aún que en el momento en que se declaró la quiebra, y por eso vamos a actuar con convicción y responsabilidad, porque estamos convencidos de que no podemos volver a cometer errores históricos", cerró.