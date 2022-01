Tras los fichajes de Cristián Zavala, Esteban Pavez y Juan Martín Lucero, en Colo Colo ya hablan de plantel cerrado para el 2022, a menos que se concrete una salida inesperada de algún miembro del plantel que Gustavo Quinteros considere apremiante reemplazar.

Entre las salidas del Cacique por término de contrato se encuentra sólo Miiko Albornoz. El sueco de 31 años tuvo un desapercibido paso por Colo Colo tras llegar al Monumental los primeros meses de 2021. Por ahora el ex seleccionado chileno se encuentra sin equipo y busca club.

Ignacio Jara partió a préstamo a Unión Española y Ethan Espinoza fue cedido a Fernández Vial. El juvenil Nicolás Garrido también viajará del Monumental a Concepción para ponerse la camiseta del Almirante más temprano que tarde.

Caso especial es Juan Carlos Gaete: terminó su préstamo en Cobresal y “regresó” a Colo Colo para finalmente extender su cesión y seguir ligado a los mineros por el 2022 sobre la misma.

Asimismo, Leonardo Valencia volvió de su préstamo en La Serena, pero no está considerado por Quinteros. De hecho, el volante no viajó a la pretemporada del Cacique en Argentina y todo apunta a que regresará cedido a los granates.

Iván Morales no ve con malos ojos partir en medio de la sobrepoblada centrodelantera de Colo Colo y podría fichar por Vasco da Gama, pero por ahora eso es ficción al igual que lo que se pueda decir de Christian Santos: el venezolano no está en los planes del DT, pero tiene contrato y no hay ofertas. Al Cacique también le complica no liberar el cupo extra de extranjeros.