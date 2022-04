El ídolo de Universidad de Chile y actual comentarista deportivo de ESPN, reacciona en contra de las palabras de Gustavo Quinteros que lo están perjudicando por la programación del Campeonato Nacional. El ex delantero asegura que Colo Colo por años no lo perjudican y que se debe enfocar en lo que sucede dentro de la cancha, donde su plantel está sacando grandes diferencias.

Diego Rivarola le responde a Gustavo Quinteros y sus quejas: "Si a alguien no han perjudicado mucho en la historia, es Colo Colo"

Las palabras de Gustavo Quinteros reclamando por la programación del clásico ante Universidad Católica por el Campeonato Nacional siguen generando discusiones futbolísticas, por el tiempo de descanso para Colo Colo antes de enfrentar a River Plate por Copa Libertadores.

En ese sentido, fue el ídolo de Universidad de Chile y actual comunicador en ESPN, Diego Rivarola, quien sacó la voz asegurando que no está bien lo que está haciendo Quinteros con estas declaraciones.

"Quinteros hace pocos años que está. Los que hemos estado hace muchos años sabemos que hay alguien que no perjudican mucho en la historia ha sido Colo Colo. Entonces no conoce mucho de la historia de Colo Colo ni del fútbol chileno", comenzó analizando Rivarola.

En ese sentido, el ex delantero de los azules, asegura que Quinteros aprovecha el momento para reclamar por esta situación.

"Me parece que él está hoy en día en un muy buen lugar y se está aprovechando de eso para poner esto en palestra. Porque si no se estuviese en un buen lugar yo no sé daría estas declaraciones, le bajaría el perfil", destaca.

Por lo mismo, cree que es necesario que el entrenador solo se preocupe de lo futbolístico donde Colo Colo está demostrando el buen equipo que es en esta temporada.

"Hoy está aprovechando este momento y desaprovechando por otro lado. Qué lástima que se estén enfocando en esto y no en lo bien que juega Colo Colo, porque es un tremendo Colo Colo que juega muy bien. Enfocar su discurso porque lo quieren perjudicar me parece muy desafortunado", finaliza.