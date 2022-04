La próxima semana seguirá la emoción de las copas internacionales en Sudamérica, donde ya se establecieron los árbitros para los encuentros de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, donde habrá importante acción de los representantes chilenos.

El primero que saldrá a la cancha será Universidad Católica, quienes recibirán el martes en San Carlos de Apoquindo a los peruanos de Sporting Cristal. Un duelo que, según Árbitro Internacional, será dirigido por uruguayos.

Los hombrs de negro estarán comandados por Leodan Gonzalez, además de Andres Nievas, Augustin Berisso, y como cuarto árbitro Esteban Ostojich.

El mismo grupo de uruguayos dirá presente el miércoles 13 en el estadio Monumental, cuando Colo Colo choque contra Alianza Lima, donde la diferencia la hace que el juez principal será Esteban Ostojich y el cuarto Leondan Gonzalez.

Pero no serán los únicos nacionales en la Copa Libertadores. También habrá presencia de los jueces chilenos en cancha.

Roberto Tobar, secundado por Christian Schiemann y Claudio Rios, además del cuarto Felipe Gonzalez (CHI), llevarán las riendas del partido entre Cerro Porteño vs Colón.

Eso no es todo, porque Tobar también aparece como cuarto árbitro en otro partido en Paraguay, donde estará en Libertado vs. Caracas, acompañando a los argentinos Facundo Tello, Gabriel Chade y Daiane Milone.

Para el partido entre Athletico Paranaense vs. The Strongest el cuarto árbitro será el nacional José Cabero, acompañando a los argentinos Darío Herrera, Juan Belatti y Mariana de Almeida.

La Sudamericana

Para los nacionales que compiten en la Copa Sudamericana también están designados los árbitros para la siguiente semana.

Liga Deportiva Universitaria de Quito recibirá a Deportes Antofagasta, donde serán dirigidos por jueces peruanos. A: Augusto Menéndez (PER) A1: Michael Orue (PER) A2: Alberth Alarcon (PER) 4to: Kevin Ortega (PER).

Por otro lado, Unión La Calera recibirá a Banfield, donde los designados fueron paraguayos: A: Juan Benitez (PAR) A1: Rodney Aquino (PAR) A2: José Villagra (PAR) 4to: Juan Lopez (PAR).