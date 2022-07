El partido entre Colo Colo y Audax Italiano, que tuvo un dramático final con penal vía VAR que le dio el triunfo al Cacique por 2-1 sobre los de Juan José Ribera, sigue dejando tela que cortar. Pero no por esa acción, sino por la del primer tanto, donde Juan Martín Lucero marcó de cabeza y el gol fue anulado en primera instancia. Se revisó un offside previo del Gato y luego su posición al recibir el centro para el cabezazo pero, finalmente, se le indicó al árbitro, Rodrigo Carvajal, que estaba todo en orden.

No obstante, para Diego Rivarola la jugada debió anularse por una posición de adelanto en una acción previa al centro del mismo Lucero. “Me preocupa normalizar eso. no es normal. Vivimos toda la vida normalizando este tipo de situaciones. Y ojo, que no es porque sea Colo Colo, pero es Colo Colo… ¡Nuevamente! Entonces me preocupa”, analizó en ESPN F 90 Chile.

Ahí intervino Marcelo Barticciotto. “¿Cómo dices ‘nuevamente’? ¿Como si lo favorecieran siempre? No… Lo dices como que si no la quisieran cobrar”, cuestionó el ídolo albo a lo que su par azul manifestó que “pasó muchas veces. ¿Por qué no pasaron en la Copa (Libertadores)? No digo siempre, pero sí ha pasado, esta vez estamos hablando de Colo Colo y, lamentablemente, casi siempre hablamos de Colo Colo en este tipo de situaciones. No me digas que no. Bueno, tú eres de Colo Colo, ¿qué vas a decir?”.

En esa parte, el debate se encendió. “Ah bueno, tú eres de la U, es lo mismo. Tienes que ser objetivo también. Una cosa es que digas ‘no lo quisieron revisar’. Ahí estás dudando de los árbitros. Una cosa es que se equivoquen y otra es que no quieran revisar para beneficiar a uno”, meditó Barti.

Finalmente, Rivarola apuntó que “¿y para qué está el VAR? Si tú mismo dices que está offside…”, llevándose una apasionada respuesta del campeón de América con el Cacique: “¡Sí! Pero no por eso voy a decir que no la quisieron revisar. Yo, siendo colocolino a muerte, reconozco que fue offside. Tú no, no eres objetivo. Ahí está el tema. Si uno está acá, tiene que ser objetivo”, sentenció este último.

Cabe consignar que el reglamento vigente valida tanto el gol de Juan Martín Lucero como el procedimiento del VAR y del juez central, Rodrigo Carvajal, toda vez que si bien el jugador de Colo Colo está offside en un momento de la acción, la APP (atacking possession phase por su siglas en inglés, fase de posesión en ataque en español) se reinicia en el momento en que Pablo Alvarado, jugador de Audax, toca el balón y lo pierde, dando inicio a una nueva APP del Cacique, dejando sin efecto el fuera de juego previo del Gato.