Colo Colo ya piensa en la próxima temporada luego de haber perdido la lucha por el título del Campeonato Nacional. El Cacique se levantó del peor año de su historia y logró pelear en lo más alto del fútbol chileno con un plantel joven, pero al que no le alcanzó la batería tras los contagios de coronavirus y las medidas impuestas por la Seremi de Salud.

Con aquel episodio ya cerrado, en los Albos se enfocan en la campaña que tendrán el año que viene, donde tendrán que pelear en tres frentes. Con el torneo local, la Copa Chile y la Copa Libertadores por delante, vivirán un cargado calendario intentando ser protagonistas.

Volver al plano internacional es algo que tiene felices a todos en la interna, pero con eso no basta. Es por ello que Daniel Morón se refirió a la próxima temporada y dejó en claro que el equipo quiere ir a pelear por su segundo trofeo en la competencia más importante de Sudamérica.

En conversación con Meganoticias, el director deportivo de Colo Colo abordó el desafío que tendrán en su regreso al torneo y avisó que no quiere ir solo a competir. "Una Copa Libertadores digna, buena, sería estar en cuartos de final. Quiero ser ambicioso", señaló.

Morón recalcó que lo ocurrido con el título en nuestro país ya quedó atrás. "Tenemos que cerrar el 2021, ya es pasado. Hay que tomar experiencia de todo lo que nos pasó, hay cosas por mejorar y así va a ser. Contamos con un cuerpo técnico que es muy trabajador, trabaja a un altísimo nivel. No tengo duda que todas aquellas falencias técnicas, físicas o de logística vamos a mejorarlas".

Autocrítica por los contagios y golpe a la mesa

Colo Colo fue el equipo más regular del 2021, pero los contagios de coronavirus le costaron muy caro. La Seremi, como a ningún club en el mundo, le envió a más de 100 personas a aislamiento. Y en cuatro oportunidades tuvieron que lidiar con casos positivos en la interna, lo que a la larga terminó sacando del foco al plantel.

"Todos tenemos un grado de responsabilidad. En Colo Colo, eso sí, se cumplen todos los protocolos. Hemos estado muy atentos a todo, condiciones para los jugadores, aislamiento, los contactos. Todo lo hemos tratado de cumplir pero no estamos exentos de lo que pasa en el mundo", recalcó Morón.

De hecho, el director deportivo insistió en que "lamentablemente tuvimos tres o cuatro veces los contagios y eso nos llevó a jugar con juveniles, ahí dimos ventaja sin dudas. Pero en esto del fútbol hay que aceptar las cosas que uno acuerda. Quizás pudimos terminar mejor, nos ilusionamos y no nos alcanzó".

Finalmente golpeó la mesa y pidió asumir las cosas como son para dar vuelta la página. "A mí me gusta hablar de la realidad, de supuestos podríamos haber sido campeones de la Libertadores el ‘90 si no perdíamos los penales con Vasco da Gama y no fue así. Me gusta lo real. Fue campeón Católica, lo hizo muy bien. Nosotros fuimos un gran equipo, creo que quizás el mejor, tuvimos un rendimiento enorme, pero relegamos puntos que pudieron ser importantes. Lo concreto es que la UC es campeón y felicitarlos, hizo una gran última etapa", cerró.

Colo Colo se enfoca en lo que será la próxima temporada, donde tendrá tres desafíos más que importantes a los que hacer frente. El Campeonato Nacional será una revancha, mientras que en la Copa Chile van por el tri. Copa Libertadores marca el regreso, el que quieren hacerlo en grande, pero para lo que deben buscar refuerzos cuanto antes.