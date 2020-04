Daniel Morón deja Colo Colo herido con Esteban Paredes: "Era mi ídolo"

La confirmación de que Daniel Morón dejará su lugar en el directorio de Blanco y Negro caló hondo en el pueblo colocolino. El Loro fue el representante del Club Social, pero además aparecía como la voz de los hinchas más fieles, hasta que llegó la crisis.

El arquero campeón de la Copa Libertadores en 1991 apareció junto a Aníbal Mosa y Harold Mayne-Nicholls en la conferencia de prensa que reveló el quiebre con el plantel por la negociación de rebaja de sueldos. Y luego recibió la artillería de Esteban Paredes.

"No nombré a Paredes, pero él me responde a mí, no al directorio de Colo Colo", asume Morón en diálogo con LUN. "Él no solo es un ídolo de las nuevas generaciones, era un ídolo mío (...). Yo salté con sus goles y eso no tiene nada que ver con lo que dije", explica.

"De que me faltó un gesto de los jugadores, me faltó. Qué tan agraviante fue, tanta sensibilidad. Después palabras sacan palabras y vienen las comparaciones, que dije que su ídolo era (Marcelo) Barticciotto, que por qué no sacó cosas de su ídolo. Y sí pues, porque yo también me caliento", reconoce el ex arquero.

"Por eso me defendí como me defendí. Fui duro, porque primero no injurié a nadie, segundo, se lo dije al plantel, no se lo dije a Esteban Paredes. Dije en la conferencia que los jugadores en la quiebra tuvieron empatía, lo que falta ahora", sentencia Morón.

Por último, el Loro anuncia que no se preocupará por lo que piensen de su decisión. "Me importan tres pelotas lo que pueda decir la gente y cuando lean esta entrevista van a saber que lo que estoy diciendo es verdad, porque no acostumbro andar mintiendo", concluye.