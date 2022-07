La lesión de César Fuentes y la suspensión de Gabriel Costa le abrió la puerta a Vicente Pizarro para ser titular en Colo Colo en el Superclásico ante Universidad de Chile, este domingo desde las 13:30 horas en el Fiscal de Talca.

Una prueba importante para el joven volante colocolino, que luego de la Copa Sudamericana, donde no tuvo una buena presentación ante Inter de Porto Alegre en Brasil, quedó relegado como opción titular para Gustavo Quinteros.

El DT, sin embargo, volverá a confiar en sus condiciones, las que fueron descritas por Cristián Basaure en el programa Redgol en La Clave.

“Cuando Pizarro arranca en el plantel me tocó analizarlo y una de sus principales cualidades era el pase vertical. Generalmente jugaba hacia adelante", analizó el comentarista sobre los orígenes del hijo del Káiser.

Con el pasar de los partidos siente que esa cualidad la fue mutando, algo que no fue bueno para su juego. "Con el tiempo fue un poco cambiando, de pronto fue poco influyente en el juego con muchos pases cortos y laterales", agrega Basa.

Añade que "no sé por qué lo empezó a perder. Quizás por la falta de confianza o porque dejó de tener mucha continuidad. Eso va jugando en contra, donde en vez de arriesgar se juega de costado para dar más seguridad. Es hasta inconsciente".

No obstante, es algo que en los últimos encuentros donde ha ingresado ha recuperado según su visión. "Su fuerte no es lo de Pavez o no es lo de Fuentes. Su fuerte es la claridad, la salida limpia y el pase vertical que rompe líneas. En el último tiempo empezó a recuperar eso. Eso le puede dar Vicente Pizarro, entendiendo además que Colo Colo tendrá más la posesión que la U", finalizó sobre el tema.