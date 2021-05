Cristián Basaure golpea la mesa y critica a Jorge Osorio: "Fernando Véjar no debiera ser castigado"

En las horas más difíciles, el árbitro Fernando Véjar consigue aliados después de la polémica decisión de no cobrar un penal para Colo Colo ante Palestino en la última fecha del Campeonato Nacional. El juez también tiene defensas.

Es el caso de Cristián Basaure, quien aprovechó su tribuna en Redgol en La Clave para abogar por el réferi. "Quiero aportar otro tema al debate que tiene que ver con los audios del VAR y la decisión de Fernando Véjar. Yo sigo sosteniendo que no debiese ser castigado", sentenció esta mañana.

"Para mí es una jugada donde quizás el 70 por ciento dice que fue penal y el 30, que no. Es interpretativa. Pero escuchando los audios del VAR, más sostengo que no debe ser castigado. Qué terrible debe ser para el árbitro escuchar todos esos gritos de lado a lado, cuatro o cinco personas gritando, más los futbolistas", reflexionó el futbolista retirado.

Basaure destacó la acción del árbitro. "Me parece que manejó bien la situación, el tipo en todo momento calmaba a la gente del VAR. Me parece que (el juez de VAR) Juan Lara era el único que tenía una voz tranquila, que le daba una indicación. Pero el resto gritaba", profundizó.

En el repaso del audio de la escena, Basaure hace distinciones. "Estaban revisando un fuera de juego porque está bien, hay que revisar todo. Después el posible penal. Súmale a eso lo que él (Véjar) está viviendo en la cancha, los gritos desde todos lados", subrayó.

"En un momento, Véjar decía 'espérenme, espérenme, déjenme controlar lo que pasa acá'. Después, cuando va y expulsa a (Gustavo) Quinteros le dice justamente por qué lo expulsa: los elementos electrónicos no son para reclamar. Clarito. Me parece súper bien", valoró.

Fernando Véjar comunica su decisión de no cobrar penal y Maximiliano Falcón se lleva las manos a la cabeza en el pedregoso desenlace del duelo Colo Colo vs Palestino. Foto: Agencia Uno

Basaure critica a Jorge Osorio



En el desglose, Cristián Basaure aseguró que "a pesar del error, que es algo de intepretación, no un robo ni algo alevoso, sigo pensando que es penal; pero hasta ahí llega. Y qué difícil debe ser tomar esa determinación con tantos gritos".

"Al principio no lo invitan (a ver las imágenes). Después, Véjar va a reanudar, y cuando está a punto de tocar el silbato lo invitan a ver el VAR. Es decir, también hay una cuestión del VAR, del manejo, del procedimiento, que hay que corregir", reflexionó el analista.

Finalmente, lanzó sus dardos contra el jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP. "No me gustó la declaración de (Jorge) Osorio. Si lo vas a hacer siempre, en todos los partidos, te la doy. Pero para mí ese video es mucho más político que otra cosa. Estás exponiendo a tu árbitro en vez de protegerlo. No quiere decir que diga que está todo bien y que no cometió errores. Pero la forma no me parece. Es más de exposición de cubrir a tu gente", completó.

Colo Colo volverá a las canchas el próximo 23 de mayo, cuando actúe como visitante ante Huachipato en Talcahuano, por la octava fecha del Campeonato Nacional. Los albos están programados para las 15:00 horas.