El experto de Redgol en La Clave, Cristián Basaure, asume que las bajas de Humberto Suazo y Lucas Fasson todavía no encuentran respuesta futbolística en La Serena, que recibirá desde las 14:00 horas al líder del Campeonato Nacional, Colo Colo, en el estelar de la Fecha 27 de la liga.

Colo Colo visitará a Deportes La Serena desde las 14:00 horas de este miércoles, en partido clave para que el cuadro albo mantenga su ventaja sobre Universidad Católica previo al clásico del próximo domingo, que definirá en buena parte quién será el campeón 2021.

El encuentro, válido por la Fecha 27 del Campeonato Nacional y que tendrá como árbitro central a Manuel Vergara, fue analizado al dedillo por el experto de Redgol en La Clave, Cristián Basaure, quien le entregó el favoritismo a la escuadra de Gustavo Quinteros.

"A La Serena se le fueron dos jugadores importantes, Lucas Fasson y Chupete (Humberto Suazo). Creo que está ahí, en ese proceso de búsqueda. Si bien, el otro día le ganó a Cobresal bien, en el papel Colo Colo no debiese tener problemas", advierte el analista.

En ese sentido, el ex defensor advierte que "eso no quiere decir que vaya a ser un partido fácil para el Cacique. Pero me parece que está varios peldaños más arriba en funcionamiento, en confianza", refrenda.

"Hay que jugar el partido. Veremos cómo va a estar el clima allá, a las dos de la tarde, cómo está el calor. Pero en el papel, los resguardos tendrán que estar con (Leonardo) Valencia, con (Jorge Daniel) Benítez, si es que arrancan como titulares en el equipo de Basay", subraya.

Basaure también recoge la ambición granate, "sobre todo en (Ivo) Basay, que obviamente debe haber preparado el partido con muchas ansias de ganar; pero en gran medida, en rendimientos parejos, me parece que Colo Colo no debiese tener problemas", concluye.

El cuadro popular encabeza la clasificación del campeonato con 49 puntos, dos más que su único escolta, Universidad Católica, que se enfrenta más tarde con Santiago Wanderers. La Serena, en cambio, está undécimo en la tabla, con 29 unidades.

