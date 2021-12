Pocos en Colo Colo creían que 2021 estaría tan lleno de acontecimientos. Y es que el pasó de salvarse del descenso en un partido de definición, a disputar el Campeonato Nacional hasta la última fecha, en motivo de orgullo para todo el pueblo albo.

Sin embargo, lo que sucede al interior del club no está ni cerca de serlo. Es que se reactivaron las rencillas entre Aníbal Mosa, máximo accionista de Blanco y Negro, y los otros miembros del directorio y la Comisión de Fútbol.

Según aseguran en Macul, el empresario portomontino "no aguanta más pintado" en el organigrama del cuadro popular, después de ser presidente en el periodo anterior. Entregó el mando a Edmundo Valladares, timonel del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Pero las principales incomodidades han surgido de su relación con el gerente deportivo, Daniel Morón. Testigos relatan que la sangre casi llega al río hace dos semanas en la Casa Alba, con ocasión del último directorio que celebró la sociedad anónima.

En el cónclave y mientras el campeón de América relataba las últimas tratativas, especialmente en lo que se refiere a las renovaciones de Leonardo Gil y Emiliano Amor; Mosa tomó la palabra para acusar al Loro de "negociar a espaldas de los directores".

Fue la gota que rebalsó el vaso en una relación que hace rato está tensa, por la permanente intromisión de Mosa en las labores de Morón. Por eso, abandonó el salón con una clara amenaza: "Yo no sigo como gerente deportivo si no me dejan trabajar".

Morón estuvo largos minutos fuera del recinto de la Casa Alba, momento en el que recibió todo tipo de peticiones de los mismos directores, que le solicitaban regresar a la reunión. Al final lo convencieron, pero no sin una mueca de desagrado del ex arquero.

¿Mosa quiere ser presidente de Colo Colo?



La pregunta que se hacen en Blanco y Negro es qué pretende Aníbal Mosa enfrentándose a Daniel Morón. Por lo pronto, el Loro tendrá la incomodidad de estirar las negociaciones para recibir el visto bueno del directorio, antes de zanjar un acuerdo.

En el sector del Club Social y Deportivo advierten que no sería extraño que Mosa se presente nuevamente a la presidencia en el próximo mes de abril, cuando se vote nuevamente la conformación del directorio.

Sin embargo, desde el oficialismo creen que no tendrá éxito, ya que necesita contar con los botos del Club Social o del bloque liderado por Leonidas Vial para conseguir la mayoría en la mesa. De hecho, Vial y Valladares encabezan las votaciones actualmente.

La distancia es evidente y así se ratificó en la visita a Antofagasta. El plantel llegó al hotel en dos buses, y una van transportaba al grueso de la dirigencia: Daniel Morón, el gerente general Alejandro Paul, Carlos Cortés del bloque Vial, Valladares y el vicepresidente Edison Marchant.

Sin embargo, Mosa prefirió llegar en un vehículo aparte y de la misma manera abandonó la concentración del Cacique. Su única compañía en el vehículo fue María Colo Colo, socia honoraria del cuadro albo y leyenda entre los hinchas.

Un ingrediente que promete salpimentar el mercado de verano en Colo Colo, con un equipo que seguramente tendrá que hacer numerosos cambios en su regreso a la Copa Libertadores y donde una posición alineada del club puede facilitar enormemente las cosas.