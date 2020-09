El mar de dudas de Gualberto Jara para el máximo desafío de un Colo Colo en el piso post pandemia

Uno de los peores equipos chilenos tras el receso es Colo Colo. Los albos han jugado cuatro partidos, no han ganado ninguno, sumando apenas dos puntos en el Campeonato Nacional, donde pelean en la parte baja de la tabla de posiciones.

El Cacique, además, tiene dos juegos disputados en el estadio Monumental y perdió ambos, justamente el escenario donde regresará a la Copa Libertadores de América este mismo martes, con un panorama absolutamente adverso.

Los albos se verán las caras con Peñarol en Macul lleno de dudas, debido a que el entrenador Gualberto Jara no tiene claro qué equipo poner para poder dar vuelta la situación, debido a que las modificaciones que ha hecho en el once en el torneo local no le han traído resultados.

Colo Colo se juega gran parte de su futuro en el torneo internacional este martes en Pedrero, debido a que el Grupo C está muy apretado tras las dos jornadas iniciales, porque tanto Jorge Wilstermann, Peñarol, Athletico Paranaense y el elenco chileno suman tres puntos, luego de un triunfo y una derrota.

Gualberto Jara tiene muchas dudas para su once copero en Colo Colo - AgenciaUno

Las dudas de Jara



Jara tiene muchos problemas para poner un equipo competitivo este martes, y sus dudas comienzan desde la portería, ya que no está claro si atajará en la Copa Brayan Cortés o Miguel Pinto.

Tras el Superclásico, el meta iquiqueño perdió el puesto, y Pinto fue titular ante O'Higgins y Unión La Calera. En ambos duelos, recibió un solo gol, aunque el equipo no ganó, sin embargo, no fue factor a la hora de los resultados.

En la zaga tampoco hay claridad, sobre todo en la banda izquierda, el principal dolor de cabeza que ha tenido el DT paraguayo. Primero probó con Gabriel Suazo por aquel lugar, luego con Ronald de la Fuente, y ante los caleranos tuvo minutos en aquella posición Óscar Opazo, quien se perfila como el lateral izquierdo titular ante Peñarol. Esto, obligaría a poner a Felipe Campos como marcador por la derecha.

El panorama del mediocampo es igual de desolador, no hay ningún jugador que tenga un puesto fijo. El juvenil Bryan Soto asomó en dicha zona, aunque no es segura su presencia ante los uruguayos. Jara también tiene muy considerado a Matías Fernández, no obstante, no ha podido rendir a plenitud, tal como el resto de sus compañeros. Por estas razones, los tres del medio serían Carlos Carmona, César Fuentes y Leonardo Valencia.

En la delantera hay un poco más de certezas, porque debido al pésimo nivel de Nicolás Blandi, va a volver Esteban Paredes. Pablo Mouche tuvo descanso en la primera mitad en La Calera y será de la partida en la Copa, mientras que el sector derecho será de Marcos Bolados.

De esta manera, aunque con muchas dudas, el once de albo sería con Miguel Pinto (Cortés); Felipe Campos, Julio Barroso, Juan Manuel Insaurralde, Óscar Opazo; Carlos Carmona, César Fuentes, Leonardo Valencia; Marcos Bolados, Esteban Paredes, Pablo Mouche.

Colo Colo es un mar de dudas para el cotejo de este martes a las 19:15 horas ante Peñarol.