El Superclásico del fútbol chileno se jugará este domingo, cuando Colo Colo reciba a Universidad de Chile en el Monumental. Un encuentro que traspasa las fronteras como lo demuestra Roberto Rojas, el ex arquero de los albos que desde Brasil está muy pendiente de lo que acontecerá con ese duelo.

El Cóndor, en conversación con Redgol, tiene claro que el famoso cliché de que los clásicos son un campeonato aparte tiene asidero. "Cuando se juega un partido de ese nivel es diferente, dentro de las expectativas que genera en la gente", manifiesta de entrada.

Agrega desde Sao Paulo que "es un encuentro diferente al campeonato que se juega en el año porque quedan marcados en la historia estos clásicos. Y los jugadores también, por sus rendimientos en esos partidos".

Sobre la racha de los albos, que llevan casi 22 años sin perder en Macul con los azules, indicó que no es relevante. "Eso queda en la estadística, pero cuando se juega un partido de estos no entras pensando en triunfos, derrotas o porcentajes pasados. Quieres ganar en los 90 minutos solamente. Mi experiencia de haber jugado clásicos me dice que, en un compromiso tan importante, el jugador no piensa mucho en números", sostiene.

A pesar de eso, asegura que la localía pesa. "Colo Colo es favorito cuando juega de local, más en un clásico, hace una diferencia jugar en casa. Pero los equipos estudian mucho al rival, cada vez se hace todo más parejo. Hay mucha preparación para estos partidos, al punto que a veces sucede que se descuidan en el siguiente partido con rivales que son de diferente peso".

También se refirió a que el Cacique llega más abajo en la tabla que la U y con un rendimiento poco convincente. "Colo Colo en estos clásicos deja de lado la posición en que está. Al ganador le da mucha ventaja, porque es un nuevo inicio y si pasa por una mala racha en el campeonato, comienza a recuperarse. El perdedor sí se complica más", analizó el Cóndor.

El encuentro se jugará el domingo desde las 18 horas en el Monumental, donde la autoridad autorizó un aforo de más de 35 mil espectadores.