Coca Mendoza y el partido por la permanencia: “Colo Colo tiene que salir a jugar de chico a grande ante la U. de Concepción”

Este miércoles Colo Colo y Universidad de Concepción se juegan una final por la permanencia en Primera División, pues el Cacique se juega el segundo encuentro más importante en su historia, tras la final de la Copa Libertadores 1991.

En ese sentido, Gabriel Mendoza, histórico del Popular, conversó con Deportes en Agricultura sobre este complejo panorama y entregó algunas fórmulas para que Gustavo Quinteros pare el equipo y plantee la estrategia de juego.

“Los sistemas de juego no van a prevalecer mucho. El partido pasará por el amor propio, por el amor a la institución y a la historia del club. La Universidad de Concepción no puede tomar la pelota, no puede plantear su juego. Colo Colo tiene que salir a jugar de chico a grande, como lo hizo en otros encuentros”, comentó.

Sobre el partido ante O’Higgins y ese amargo empate en el último minuto, expresó que “no entiendo como no aparecen los líderes dentro de la cancha para calmar al equipo. Falta alguien que le diga al equipo que bajen las revoluciones. Primero, debe ser el técnico, luego los referentes como Esteban Paredes, Matías Fernández y Julio Barroso”.

“No puede entender que Maximiliano Falcón haya corrido toda la cancha en los últimos minutos de partido, como si estuviésemos perdiendo. Ahí debe aparecer alguien que le diga: quédate atrás, tira el balón a la galería (…) la desesperación del equipo le dio vida a O'Higgins ayer. El nerviosismo se vio ayer tras el gol y Colo Colo no lo supo manejar”, agregó.

En la misma línea, complementó que “Colo Colo no puede descender. Es el equipo más grande de Chile, somos el 50 más uno de hinchas y esto no puede pasar. Los fanáticos Albos están sufriendo mucho”.

Gabriel "Coca" Mendoza en @Deportes921:



"Los sistemas de juego no van a prevalecer mucho. El partido pasará por el amor propio. La U de Conce no puede tomar la pelota. Colo-Colo tiene que salir a jugar de chico a grande".



▶️ Sigue la transmisión aquí

�� https://t.co/rLoxEFoasc pic.twitter.com/2TxYKUFd8E — Deportes en Agricultura (@Deportes921) February 15, 2021

Al ser consultado sobre el hipotético caso de que el Popular logre salvarse de la Primera B y qué cambios se deben realizar, expresó que “tienen que haber cambios profundos dentro de club desde las bases. Tiene que haber una renovación del camarín, tienen que armar un proyecto. No sé si Gustavo Quinteros debe seguir, pero se debe reformular todo”, sentenció.

Recordemos que el compromiso entre Colo Colo y Universidad de Concepción está programado para las 18:00 horas de este miércoles, que se jugará en el Estadio Fiscal de Talca y que es a partido único (si hay empate en los 90 minutos, se define por penales). Y todos los detalles del encuentro los podrás seguir junto al equipo de RedGol.