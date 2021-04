En la previa del Superclásico: Gabriel Suazo revela el consejo de vida que le dejó Justo Villar en Colo Colo

Este domingo se vivirá la versión 189 del Superclásico del fútbol chileno, porque Colo Colo recibirá en el Estadio Monumental a Universidad de Chile, con el único objetivo de extender a 20 años sin perder en Macul y sumar tres puntos para seguir escalando posiciones en el Campeonato Nacional.

En ese contexto, el capitán del Cacique, Gabriel Suazo, conversó con el programa Pelota Parada de TNT Sports sobre las constantes críticas por parte de los hinchas a su juego y reveló el “consejo de vida” que le dejó Justo Villar en su paso por Pedrero para afrontar estas situaciones.

“En Instagram no tengo casi nada de fútbol. Me salgo un poco de la burbuja y tengo otro tipo de cosas que no involucran eso. Por ejemplo, juegos de mesa, series o cosas que me gustan. No me meto a leer comentarios”, partió diciendo.

“No me interesa leer cosas negativas que al final no me ayudan nada. Son ese tipo de cosas que uno debe evitar. Y no tan sólo las negativas, también los comentarios positivos. Tampoco hay que llenarse con ese tipo de cosas, porque el hincha cambia su forma de pensar cuando uno está mal”, agregó.

Gabriel Suazo asoma como titular en el choque ante Universidad de Chile, en el Estadio Monumental. (FOTO: Agencia Uno)

“En su momento, Justo Villar me dijo que uno debe ser equilibrado tanto con las cosas bien como con las cosas mal. Y hasta el día de hoy sigo esa frase, ese consejo que me dio. Se lo agradezco muchísimo, me ha servido en todo ámbito”, reconoció el lateral del Popular.

Prepárate para vivir la quinta fecha del Campeonato Nacional con el Superclásico, Colo Colo contra Universidad de Chile. Un partido donde nacen nuevos ídolos. Todos los detalles este domingo 25 de abril, a las 16:00 hrs, por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio.