Claudio Baeza arenga la patrulla juvenil de Colo Colo: “Saben que no pueden perder de ninguna manera el Superclásico”

Este domingo se vivirá la versión 189 del Superclásico del fútbol chileno, porque Colo Colo recibirá en el estadio Monumental a Universidad de Chile, por la quinta fecha del Campeonato Nacional, y buscará extender la racha de 20 años sin conocer de derrotas en Macul.

En ese contexto, Claudio Baeza ya palpita este compromiso que paralizará el fútbol nacional y en conversación con el programa Semillero Albo de DaleAlbo arengó a la patrulla juvenil del Cacique recordándoles que “el clásico no se puede perder de ninguna manera”.

“En la semana todo el mundo habla del clásico, entonces la verdad es que es muy lindo poder estar ahí, vivirlo, lamentablemente no va a haber público, tampoco habrá el día antes como suele suceder. Me acuerdo de que en el día antes del partido iban 20 o 25 mil personas a alentarte y eso te da un plus extra y obviamente vas mucho más motivado al clásico”, partió diciendo.

“Para un formado en casa no se puede perder, no se puede perder. De los profes que tuve, Tapia y Riffo que son formados en casa y que ganaron una cantidad de clásicos, los clásicos no se pueden perder, si no se gana no se puede perder, eso me lo inculcaron a mi cuando chico Héctor Tapia, Miguel Riffo y Hugo González, que el clásico no se puede perder de ninguna manera y ojalá que les vaya muy bien el fin de semana y se siga manteniendo la supremacía en el estadio Monumental”, agregó.

Además, al ser consultado por el gol que le marcó de globito a Johnny Herrera en el estadio Nacional el 2018, comentó que “siempre que hay un clásico me llega esa fotografía, pero no quiero opinar sobre eso”.

“La verdad que admiro muchísimo a David Pizarro como jugador, no lo conozco como persona, pero no quiero opinar sobre eso. Creo que fue un lindo gol y sobre todo de visita, y en el último partido de Pablo Guede. Nada, un lindo gol”, complementó.

