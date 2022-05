Este sábado Colo Colo recibe a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental por la fecha 13 del Campeonato Nacional, ocasión en la que podría estar presente Esteban Paredes.

Juan Martín Lucero, delantero del Cacique, anticipó aquel encuentro y se mostró ilusionado con que el histórico goleador pueda ser reconocido por los hinchas.

"Va a ser un partido difícil, duro, como todos. Sentimos que todos los equipos juegan con un plus contra nosotros y hacen los partidos más complicados", señaló Lucero.

"Hay que jugar con respeto y humildad, la tabla son lugares distintos en el torneo. Lo tomaremos con seriedad, como todos los partidos", añadió.

Respecto de Paredes, comentó: "No se sabía si podía venir o no. Ojalá pueda para que la gente le dé el reconocimiento que se merece".

Finalmente, sobre el duelo ante River Plate por Copa Libertadores, indicó: "Nosotros tenemos un partido muy importante contra Coquimbo y pensamos solo en ese rival. Tenemos que seguir ganando en el torneo local, es lo que nos hace sacar ventajas con los seguidores. Después ya tendremos varios días para pensar en River".

Lo cierto es que no es seguro que Esteban Paredes pueda estar frente a Colo Colo, debido a una lesión que arrastra, pero el mismo delantero dijo en Agricultura que tiene fe: “No sé que irá a pasar cuando entre a la cancha. Fueron muchos años en el club, mucho cariño y momentos lindos, aunque siendo sincero, creo que va a ser un momento de mucha pena y tristeza cuando llegue al estadio, pero cuando empiece el partido seré profesional y mojaré la camiseta de Coquimbo Unido”.

Finalmente, descartó retirarse ante Colo Colo: “Estoy en una institución súper linda y se merece un respeto de mi parte. Ellos me abrieron las puertas cuando yo no tenía equipo. Sería injusto decir que me retiraría ante Colo-Colo”.