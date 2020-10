Gustavo Quinteros advierte que necesita refuerzos y hasta adelanta el puesto: “Necesitamos el último pase”

Colo Colo perdió por 0-2 ante Deportes Iquique en el estadio Monumental y, con ello, sigue enterrado en el fondo de la tabla de posiciones, donde marcha penúltimo siendo forzado a jugar un partido por la permanencia con el que ocupe el mismo puesto en la ponderada.

Pero para repuntar a Colo Colo le queda el partido con Deportes Antofagasta y luego la segunda rueda completa, donde su DT, Gustavo Qunteros, avisó que necesitará refuerzos.

“Hoy por hoy debemos poner bien a Mouche, Blandi, Morales, etcétera. Después pensar en incorporar jugadores para fortalecer. El club ya contrató a Falcón para reemplazar a Zaldivia y eso nos deja tranquilos en una zona donde en un momento nos faltaron dos o tres centrales y no teníamos jugadores de experiencia en una posición difícil. Ahora sí”, manifestó de entrada al respecto.

Acto seguido, sentenció que “más allá de las incorporaciones, eso sí, debo recuperar física y futbolísticamente a estos jugadores que no están al cien por cien para que nos puedan aportar lo mejor de cada uno. Después tratar de buscar jugadores para incorporar en posiciones que necesitamos y que estamos mucho probando, mirando, analizando dónde debemos tener jugadores que nos den el último pase, ese pase de gol que nos está faltando. Ojalá incorporar ahí alguien que nos pueda ayudar”.

Finalmente, Quinteros dijo que “hay un muy buen plantel que no lo tenemos, no están todos, hay jugadores que no están bien futbolísticamente o físicamente que son ‘refuerzos’. Eso es lo que más nos preocupa y esperamos tenerlos después de esta semana larga. Como Blandi, que esté para jugar. Después hay que analizar con el gerente deportivo cuál es la intención. En este momento creo que se debe incorporar algún jugador más. Estamos en una situación en la tabla donde vamos a necesitar muchos puntos, que sea capaz de ganar la mayoría de los partidos. Vendrán partidos cada tres o cuatro días. Necesitaremos a estos recuperados y alguna incorporación más. Al menos para reemplazar a Bolados”.

Gustavo Quinteros dejó en claro que necesita refuerzos, sobre todo en ofensiva. | Foto: Agencia Uno

En resumen, Colo Colo buscará un volante interior o de salida y también algún refuerzo en ataque. Desde Blanco y Negro ya miran algunos nombres, tomando en cuenta que debe ser chileno, y Ángelo Araos era el favorito, aunque Corinthians avisó que sólo lo venderá y no lo prestará.