Sigue la historia: ANFP anuncia apelación al fallo por el caso Colo Colo vs Antofagasta

Continúa la historia del partido entre Colo Colo y Club Deportes Antofagasta, que se debió jugar hace unas semanas y, finalmente, se suspendió a minutos de su comienzo por un caso de Covid-19 en la delegación del Cacique.

Y es que tras el fallo del Tribunal de Disciplina que dictaminó una multa económica para Colo Colo cercana a los 14 millones de pesos y no una sanción deportiva, el directorio de la ANFP anunció que apelará buscando mayores sanciones para el Cacique.

“El Directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en sesión extraordinaria, acordó de manera unánime apelar al fallo de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina por la denuncia interpuesta por el Directorio de la ANFP por el caso del partido Colo Colo v/s Antofagasta. De esta forma, será la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina la que deba resolver en última instancia sobre este caso”, expresa un comunicado emanado desde Quilín al respecto.

Cabe recordar que el Tribunal, en primera instancia, apuntó a que la gran falta de Colo Colo fue presentarse en el Monumental pese a que no tenía la autorización de la Seremi de la Región Metropolitana, contraviniendo los protocolos sanitarios previamente establecidos.

No obstante, desde la ANFP estiman que la sanción no es suficiente y por eso apelarán. Si bien fue el presidente del organismo, Pablo Milad, quien suspendió el cotejo por “fuerza mayor”, la sensación que hay en Quilín es que el castigo no sólo debería ser monetario dado que Colo Colo “hizo todo” por no jugar el compromiso.

El presidente de Antofagasta, Jorge Sánchez, había instado al directorio de la ANFP a tomar esta decisión manifestando que “es impresentable que Colo Colo sólo reciba sanción económica. Hoy un club que no quiera jugar un partido no se hace los PCR, paga la multa y punto. Colo Colo puso en riesgo el Campeonato y eso no puede ser sancionado con sólo 490 UF. Eso no es justo”.

La ANFP apelará al fallo de la primera sala del Tribunal de Disciplina esperando mayores sanciones a Colo Colo. | Foto: Agencia Uno

La segunda sala del Tribunal de Disciplina tomará el caso, lo analizará y, tras una votación de todos sus miembros, se emitirá un fallo que será definitivo el cual puede aumentar, mantener o hasta rebajar la sanción a Colo Colo.