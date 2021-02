Colo Colo quiere continuar en el selecto grupo de equipos que nunca han perdido la categoría

Colo Colo pertenece al selecto grupo de grandes clubes en el mundo que nunca han descendido a la segunda división, sitial que podría perder si cae este miércoles frente a Universidad de Concepción en partido por la promoción.

Ese mismo status tienen equipos de la categoría del Real Madrid, el Barcelona o el Athletic de Bilbao, los únicos en España que siempre han jugado en Primera.

En Inglaterra no hay equipos que no hayan descendido a la segunda división en su historia, pero desde la creación de la Premier League, hay seis clubes que no perdieron la categoría: Arsenal, Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester United y Tottenham.

En Italia el único equipo que nunca ha caído es el Inter de Milán, que en la temporada 1993-94 estuvo a un punto de la zona de descenso. La Jventus no ha descendido competitivamente, pero fue relegada a la Serie B en la temporada 2006-07 tras el escándalo de amaño de partidos.

En Alemania no hay equipos que siempe se hayan mantenido en Primera y en Francia el PSG es el único, aunque fue fundado en 1970 a partir de la fusión de París FC y Stade Saint-Germain, equipos que si estuvieron en segunda.

En Rusia, sólo CSKA, Lokomotiv y Spartak de Moscú no han descendido en la Premier que se fundó en 1992. Antes de eso, todos los clubes habían bajado.

En otros torneos resaltan el Olympiakos, Panathinaikos y PAOK en Grecia; PSV, Feyernoord, Ajax y Utrecht en Holanda; Sporting, Benfica y Porto en Portugal; Besiktas, Fenerbahçe y Galatasaray en Turquía, y Aberdeen y Celtic en Escocia.

En Latinoamérica Boca Juniors lleva 100 años en Primera y nunca ha descensido, mientras en Brasil los que tienen este status son Flamengo e Inter. Finalmente, en México, América es el único que no perdido la categoría.